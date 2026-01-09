SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TrueLo
Catalin Mihai Tiepac

TrueLo

Catalin Mihai Tiepac
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 15%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
323
Gewinntrades:
183 (56.65%)
Verlusttrades:
140 (43.34%)
Bester Trade:
162.68 USD
Schlechtester Trade:
-104.51 USD
Bruttoprofit:
5 582.14 USD (89 242 pips)
Bruttoverlust:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (395.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
657.16 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
112
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
0.20
Long-Positionen:
270 (83.59%)
Short-Positionen:
53 (16.41%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
1.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-688.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 430.94 USD (21)
Wachstum pro Monat :
14.59%
Algo-Trading:
26%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 104.32 USD
Maximaler:
1 700.93 USD (57.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.96% (1 700.93 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 341
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +162.68 USD
Schlechtester Trade: -105 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +395.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -688.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
Keine Bewertungen
2026.01.09 16:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
A large drawdown may occur on the account again
