Trades insgesamt:
323
Gewinntrades:
183 (56.65%)
Verlusttrades:
140 (43.34%)
Bester Trade:
162.68 USD
Schlechtester Trade:
-104.51 USD
Bruttoprofit:
5 582.14 USD (89 242 pips)
Bruttoverlust:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (395.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
657.16 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
112
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
0.20
Long-Positionen:
270 (83.59%)
Short-Positionen:
53 (16.41%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
1.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-688.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 430.94 USD (21)
Wachstum pro Monat :
14.59%
Algo-Trading:
26%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 104.32 USD
Maximaler:
1 700.93 USD (57.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.96% (1 700.93 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|341
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
Keine Bewertungen