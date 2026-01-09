SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / TrueLo
Catalin Mihai Tiepac

TrueLo

Catalin Mihai Tiepac
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 15%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
323
Negociações com lucro:
183 (56.65%)
Negociações com perda:
140 (43.34%)
Melhor negociação:
162.68 USD
Pior negociação:
-104.51 USD
Lucro bruto:
5 582.14 USD (89 242 pips)
Perda bruta:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (395.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
657.16 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
112
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
270 (83.59%)
Negociações curtas:
53 (16.41%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
1.06 USD
Lucro médio:
30.50 USD
Perda média:
-37.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-688.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 430.94 USD (21)
Crescimento mensal:
14.59%
Algotrading:
26%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 104.32 USD
Máximo:
1 700.93 USD (57.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.96% (1 700.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 341
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +162.68 USD
Pior negociação: -105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +395.71 USD
Máxima perda consecutiva: -688.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.09 16:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar