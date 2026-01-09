- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
323
Negociações com lucro:
183 (56.65%)
Negociações com perda:
140 (43.34%)
Melhor negociação:
162.68 USD
Pior negociação:
-104.51 USD
Lucro bruto:
5 582.14 USD (89 242 pips)
Perda bruta:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (395.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
657.16 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
112
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
270 (83.59%)
Negociações curtas:
53 (16.41%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
1.06 USD
Lucro médio:
30.50 USD
Perda média:
-37.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-688.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 430.94 USD (21)
Crescimento mensal:
14.59%
Algotrading:
26%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 104.32 USD
Máximo:
1 700.93 USD (57.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.96% (1 700.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|341
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +162.68 USD
Pior negociação: -105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +395.71 USD
Máxima perda consecutiva: -688.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
Sem comentários