- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
323
利益トレード:
183 (56.65%)
損失トレード:
140 (43.34%)
ベストトレード:
162.68 USD
最悪のトレード:
-104.51 USD
総利益:
5 582.14 USD (89 242 pips)
総損失:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
最大連続の勝ち:
16 (395.71 USD)
最大連続利益:
657.16 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
270 (83.59%)
短いトレード:
53 (16.41%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
1.06 USD
平均利益:
30.50 USD
平均損失:
-37.44 USD
最大連続の負け:
22 (-688.20 USD)
最大連続損失:
-1 430.94 USD (21)
月間成長:
14.59%
アルゴリズム取引:
26%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 104.32 USD
最大の:
1 700.93 USD (57.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.96% (1 700.93 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|341
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +162.68 USD
最悪のトレード: -105 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +395.71 USD
最大連続損失: -688.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
レビューなし