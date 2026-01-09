シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TrueLo
Catalin Mihai Tiepac

TrueLo

Catalin Mihai Tiepac
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 15%
FPMarketsLLC-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
323
利益トレード:
183 (56.65%)
損失トレード:
140 (43.34%)
ベストトレード:
162.68 USD
最悪のトレード:
-104.51 USD
総利益:
5 582.14 USD (89 242 pips)
総損失:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
最大連続の勝ち:
16 (395.71 USD)
最大連続利益:
657.16 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
270 (83.59%)
短いトレード:
53 (16.41%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
1.06 USD
平均利益:
30.50 USD
平均損失:
-37.44 USD
最大連続の負け:
22 (-688.20 USD)
最大連続損失:
-1 430.94 USD (21)
月間成長:
14.59%
アルゴリズム取引:
26%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 104.32 USD
最大の:
1 700.93 USD (57.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.96% (1 700.93 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 341
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +162.68 USD
最悪のトレード: -105 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +395.71 USD
最大連続損失: -688.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.09 16:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録