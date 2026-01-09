СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TrueLo
Catalin Mihai Tiepac

TrueLo

Catalin Mihai Tiepac
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 15%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
323
Прибыльных трейдов:
183 (56.65%)
Убыточных трейдов:
140 (43.34%)
Лучший трейд:
162.68 USD
Худший трейд:
-104.51 USD
Общая прибыль:
5 582.14 USD (89 242 pips)
Общий убыток:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (395.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
657.16 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
112
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
270 (83.59%)
Коротких трейдов:
53 (16.41%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
30.50 USD
Средний убыток:
-37.44 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-688.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 430.94 USD (21)
Прирост в месяц:
14.59%
Алготрейдинг:
26%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 104.32 USD
Максимальная:
1 700.93 USD (57.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.96% (1 700.93 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 341
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +162.68 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +395.71 USD
Макс. убыток в серии: -688.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.09 16:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика