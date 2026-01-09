- Прирост
Всего трейдов:
323
Прибыльных трейдов:
183 (56.65%)
Убыточных трейдов:
140 (43.34%)
Лучший трейд:
162.68 USD
Худший трейд:
-104.51 USD
Общая прибыль:
5 582.14 USD (89 242 pips)
Общий убыток:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (395.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
657.16 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
112
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
270 (83.59%)
Коротких трейдов:
53 (16.41%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
30.50 USD
Средний убыток:
-37.44 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-688.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 430.94 USD (21)
Прирост в месяц:
14.59%
Алготрейдинг:
26%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 104.32 USD
Максимальная:
1 700.93 USD (57.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.96% (1 700.93 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +162.68 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +395.71 USD
Макс. убыток в серии: -688.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
