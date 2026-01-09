SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Baloch FX
ali muhammad

Baloch FX

ali muhammad
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
25 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.67%)
En iyi işlem:
1.15 USD
En kötü işlem:
-2.61 USD
Brüt kâr:
9.21 USD (1 327 pips)
Brüt zarar:
-4.42 USD (546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (5.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.03 USD (11)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
13 (43.33%)
Satış işlemleri:
17 (56.67%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
0.37 USD
Ortalama zarar:
-0.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.92 USD (2)
Aylık büyüme:
9.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.81 USD
Maksimum:
2.92 USD (5.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 8
AUDCHF 7
EURCAD 6
AUDUSD 5
AUDCAD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 3
AUDCHF 2
EURCAD 0
AUDUSD 1
AUDCAD -1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 575
AUDCHF 203
EURCAD 16
AUDUSD 139
AUDCAD -152
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.15 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.04 × 71
ICMarketsSC-Live32
0.31 × 49
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 113
ICMarketsSC-Live10
0.62 × 407
RoboForex-ECN
0.93 × 202
Pepperstone-Edge07
1.54 × 13
TradersWay-Live
1.78 × 9
PlaceATrade-Real-4
2.51 × 130
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
7.25 × 4
İnceleme yok
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
