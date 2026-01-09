SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Baloch FX
ali muhammad

Baloch FX

ali muhammad
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
30
Gewinntrades:
25 (83.33%)
Verlusttrades:
5 (16.67%)
Bester Trade:
1.15 USD
Schlechtester Trade:
-2.61 USD
Bruttoprofit:
9.21 USD (1 327 pips)
Bruttoverlust:
-4.42 USD (546 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (5.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5.03 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
1.64
Long-Positionen:
13 (43.33%)
Short-Positionen:
17 (56.67%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.92 USD (2)
Wachstum pro Monat :
9.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.81 USD
Maximaler:
2.92 USD (5.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD 8
AUDCHF 7
EURCAD 6
AUDUSD 5
AUDCAD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 3
AUDCHF 2
EURCAD 0
AUDUSD 1
AUDCAD -1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD 575
AUDCHF 203
EURCAD 16
AUDUSD 139
AUDCAD -152
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.15 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.04 × 71
ICMarketsSC-Live32
0.31 × 49
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 113
ICMarketsSC-Live10
0.62 × 407
RoboForex-ECN
0.93 × 202
Pepperstone-Edge07
1.54 × 13
TradersWay-Live
1.78 × 9
PlaceATrade-Real-4
2.51 × 130
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
7.25 × 4
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen