Trades insgesamt:
30
Gewinntrades:
25 (83.33%)
Verlusttrades:
5 (16.67%)
Bester Trade:
1.15 USD
Schlechtester Trade:
-2.61 USD
Bruttoprofit:
9.21 USD (1 327 pips)
Bruttoverlust:
-4.42 USD (546 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (5.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5.03 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
1.64
Long-Positionen:
13 (43.33%)
Short-Positionen:
17 (56.67%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.92 USD (2)
Wachstum pro Monat :
9.60%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.81 USD
Maximaler:
2.92 USD (5.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURAUD
|8
|AUDCHF
|7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURAUD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCAD
|0
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|-1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURAUD
|575
|AUDCHF
|203
|EURCAD
|16
|AUDUSD
|139
|AUDCAD
|-152
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Bester Trade: +1.15 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.92 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.31 × 49
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.62 × 407
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
TradersWay-Live
|1.78 × 9
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
