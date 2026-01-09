- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
25 (83.33%)
Loss Trade:
5 (16.67%)
Best Trade:
1.15 USD
Worst Trade:
-2.61 USD
Profitto lordo:
9.21 USD (1 327 pips)
Perdita lorda:
-4.42 USD (546 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (5.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.03 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
13 (43.33%)
Short Trade:
17 (56.67%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
0.37 USD
Perdita media:
-0.88 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.92 USD (2)
Crescita mensile:
9.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.81 USD
Massimale:
2.92 USD (5.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|8
|AUDCHF
|7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCAD
|0
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|-1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|575
|AUDCHF
|203
|EURCAD
|16
|AUDUSD
|139
|AUDCAD
|-152
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.15 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.03 USD
Massima perdita consecutiva: -2.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
ICMarketsSC-Live32
|0.31 × 49
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
ICMarketsSC-Live10
|0.62 × 407
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
TradersWay-Live
|1.78 × 9
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
