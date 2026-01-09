SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Baloch FX
ali muhammad

Baloch FX

ali muhammad
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
30
Negociações com lucro:
25 (83.33%)
Negociações com perda:
5 (16.67%)
Melhor negociação:
1.15 USD
Pior negociação:
-2.61 USD
Lucro bruto:
9.21 USD (1 327 pips)
Perda bruta:
-4.42 USD (546 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (5.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.03 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
13 (43.33%)
Negociações curtas:
17 (56.67%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
0.37 USD
Perda média:
-0.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.92 USD (2)
Crescimento mensal:
9.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.81 USD
Máximo:
2.92 USD (5.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD 8
AUDCHF 7
EURCAD 6
AUDUSD 5
AUDCAD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD 3
AUDCHF 2
EURCAD 0
AUDUSD 1
AUDCAD -1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD 575
AUDCHF 203
EURCAD 16
AUDUSD 139
AUDCAD -152
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.15 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +5.03 USD
Máxima perda consecutiva: -2.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.04 × 71
ICMarketsSC-Live32
0.31 × 49
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 113
ICMarketsSC-Live10
0.62 × 407
RoboForex-ECN
0.93 × 202
Pepperstone-Edge07
1.54 × 13
TradersWay-Live
1.78 × 9
PlaceATrade-Real-4
2.51 × 130
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
7.25 × 4
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar