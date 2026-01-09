- Crescimento
Negociações:
30
Negociações com lucro:
25 (83.33%)
Negociações com perda:
5 (16.67%)
Melhor negociação:
1.15 USD
Pior negociação:
-2.61 USD
Lucro bruto:
9.21 USD (1 327 pips)
Perda bruta:
-4.42 USD (546 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (5.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.03 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
13 (43.33%)
Negociações curtas:
17 (56.67%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
0.37 USD
Perda média:
-0.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.92 USD (2)
Crescimento mensal:
9.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.81 USD
Máximo:
2.92 USD (5.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD
|8
|AUDCHF
|7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCAD
|0
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|-1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD
|575
|AUDCHF
|203
|EURCAD
|16
|AUDUSD
|139
|AUDCAD
|-152
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.15 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +5.03 USD
Máxima perda consecutiva: -2.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.31 × 49
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.62 × 407
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
TradersWay-Live
|1.78 × 9
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
