- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
30
盈利交易:
25 (83.33%)
亏损交易:
5 (16.67%)
最好交易:
1.15 USD
最差交易:
-2.61 USD
毛利:
9.21 USD (1 327 pips)
毛利亏损:
-4.42 USD (546 pips)
最大连续赢利:
11 (5.03 USD)
最大连续盈利:
5.03 USD (11)
夏普比率:
0.24
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.64
长期交易:
13 (43.33%)
短期交易:
17 (56.67%)
利润因子:
2.08
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
0.37 USD
平均损失:
-0.88 USD
最大连续失误:
2 (-2.92 USD)
最大连续亏损:
-2.92 USD (2)
每月增长:
9.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.81 USD
最大值:
2.92 USD (5.61%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD
|8
|AUDCHF
|7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCAD
|0
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|-1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD
|575
|AUDCHF
|203
|EURCAD
|16
|AUDUSD
|139
|AUDCAD
|-152
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.15 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5.03 USD
最大连续亏损: -2.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.31 × 49
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.62 × 407
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
TradersWay-Live
|1.78 × 9
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
没有评论