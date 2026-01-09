信号部分
ali muhammad

Baloch FX

ali muhammad
0条评论
2
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
30
盈利交易:
25 (83.33%)
亏损交易:
5 (16.67%)
最好交易:
1.15 USD
最差交易:
-2.61 USD
毛利:
9.21 USD (1 327 pips)
毛利亏损:
-4.42 USD (546 pips)
最大连续赢利:
11 (5.03 USD)
最大连续盈利:
5.03 USD (11)
夏普比率:
0.24
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.64
长期交易:
13 (43.33%)
短期交易:
17 (56.67%)
利润因子:
2.08
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
0.37 USD
平均损失:
-0.88 USD
最大连续失误:
2 (-2.92 USD)
最大连续亏损:
-2.92 USD (2)
每月增长:
9.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.81 USD
最大值:
2.92 USD (5.61%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD 8
AUDCHF 7
EURCAD 6
AUDUSD 5
AUDCAD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD 3
AUDCHF 2
EURCAD 0
AUDUSD 1
AUDCAD -1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD 575
AUDCHF 203
EURCAD 16
AUDUSD 139
AUDCAD -152
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.15 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5.03 USD
最大连续亏损: -2.92 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.04 × 71
ICMarketsSC-Live32
0.31 × 49
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 113
ICMarketsSC-Live10
0.62 × 407
RoboForex-ECN
0.93 × 202
Pepperstone-Edge07
1.54 × 13
TradersWay-Live
1.78 × 9
PlaceATrade-Real-4
2.51 × 130
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
7.25 × 4
没有评论
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
