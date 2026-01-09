- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
25 (83.33%)
Убыточных трейдов:
5 (16.67%)
Лучший трейд:
1.15 USD
Худший трейд:
-2.61 USD
Общая прибыль:
9.21 USD (1 327 pips)
Общий убыток:
-4.42 USD (546 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (5.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.03 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.64
Длинных трейдов:
13 (43.33%)
Коротких трейдов:
17 (56.67%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
0.37 USD
Средний убыток:
-0.88 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.92 USD (2)
Прирост в месяц:
9.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.81 USD
Максимальная:
2.92 USD (5.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|8
|AUDCHF
|7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCAD
|0
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|-1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|575
|AUDCHF
|203
|EURCAD
|16
|AUDUSD
|139
|AUDCAD
|-152
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.15 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.03 USD
Макс. убыток в серии: -2.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.31 × 49
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.62 × 407
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
TradersWay-Live
|1.78 × 9
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
