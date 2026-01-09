SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Baloch FX
ali muhammad

Baloch FX

ali muhammad
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
30
Transacciones Rentables:
25 (83.33%)
Transacciones Irrentables:
5 (16.67%)
Mejor transacción:
1.15 USD
Peor transacción:
-2.61 USD
Beneficio Bruto:
9.21 USD (1 327 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.42 USD (546 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (5.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.03 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
1.64
Transacciones Largas:
13 (43.33%)
Transacciones Cortas:
17 (56.67%)
Factor de Beneficio:
2.08
Beneficio Esperado:
0.16 USD
Beneficio medio:
0.37 USD
Pérdidas medias:
-0.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.92 USD (2)
Crecimiento al mes:
9.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.81 USD
Máxima:
2.92 USD (5.61%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD 8
AUDCHF 7
EURCAD 6
AUDUSD 5
AUDCAD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD 3
AUDCHF 2
EURCAD 0
AUDUSD 1
AUDCAD -1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD 575
AUDCHF 203
EURCAD 16
AUDUSD 139
AUDCAD -152
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.15 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.04 × 71
ICMarketsSC-Live32
0.31 × 49
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 113
ICMarketsSC-Live10
0.62 × 407
RoboForex-ECN
0.93 × 202
Pepperstone-Edge07
1.54 × 13
TradersWay-Live
1.78 × 9
PlaceATrade-Real-4
2.51 × 130
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
7.25 × 4
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada