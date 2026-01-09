- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
30
Transacciones Rentables:
25 (83.33%)
Transacciones Irrentables:
5 (16.67%)
Mejor transacción:
1.15 USD
Peor transacción:
-2.61 USD
Beneficio Bruto:
9.21 USD (1 327 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.42 USD (546 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (5.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.03 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
1.64
Transacciones Largas:
13 (43.33%)
Transacciones Cortas:
17 (56.67%)
Factor de Beneficio:
2.08
Beneficio Esperado:
0.16 USD
Beneficio medio:
0.37 USD
Pérdidas medias:
-0.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.92 USD (2)
Crecimiento al mes:
9.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.81 USD
Máxima:
2.92 USD (5.61%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURAUD
|8
|AUDCHF
|7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURAUD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCAD
|0
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|-1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURAUD
|575
|AUDCHF
|203
|EURCAD
|16
|AUDUSD
|139
|AUDCAD
|-152
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1.15 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.92 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.31 × 49
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.62 × 407
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
TradersWay-Live
|1.78 × 9
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
