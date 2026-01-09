シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Baloch FX
ali muhammad

Baloch FX

ali muhammad
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
30
利益トレード:
25 (83.33%)
損失トレード:
5 (16.67%)
ベストトレード:
1.15 USD
最悪のトレード:
-2.61 USD
総利益:
9.21 USD (1 327 pips)
総損失:
-4.42 USD (546 pips)
最大連続の勝ち:
11 (5.03 USD)
最大連続利益:
5.03 USD (11)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
1.64
長いトレード:
13 (43.33%)
短いトレード:
17 (56.67%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
0.16 USD
平均利益:
0.37 USD
平均損失:
-0.88 USD
最大連続の負け:
2 (-2.92 USD)
最大連続損失:
-2.92 USD (2)
月間成長:
9.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.81 USD
最大の:
2.92 USD (5.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD 8
AUDCHF 7
EURCAD 6
AUDUSD 5
AUDCAD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD 3
AUDCHF 2
EURCAD 0
AUDUSD 1
AUDCAD -1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD 575
AUDCHF 203
EURCAD 16
AUDUSD 139
AUDCAD -152
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.15 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5.03 USD
最大連続損失: -2.92 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.04 × 71
ICMarketsSC-Live32
0.31 × 49
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 113
ICMarketsSC-Live10
0.62 × 407
RoboForex-ECN
0.93 × 202
Pepperstone-Edge07
1.54 × 13
TradersWay-Live
1.78 × 9
PlaceATrade-Real-4
2.51 × 130
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
7.25 × 4
レビューなし
