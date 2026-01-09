- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
30
利益トレード:
25 (83.33%)
損失トレード:
5 (16.67%)
ベストトレード:
1.15 USD
最悪のトレード:
-2.61 USD
総利益:
9.21 USD (1 327 pips)
総損失:
-4.42 USD (546 pips)
最大連続の勝ち:
11 (5.03 USD)
最大連続利益:
5.03 USD (11)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
1.64
長いトレード:
13 (43.33%)
短いトレード:
17 (56.67%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
0.16 USD
平均利益:
0.37 USD
平均損失:
-0.88 USD
最大連続の負け:
2 (-2.92 USD)
最大連続損失:
-2.92 USD (2)
月間成長:
9.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.81 USD
最大の:
2.92 USD (5.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD
|8
|AUDCHF
|7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCAD
|0
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|-1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD
|575
|AUDCHF
|203
|EURCAD
|16
|AUDUSD
|139
|AUDCAD
|-152
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.15 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5.03 USD
最大連続損失: -2.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.31 × 49
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.62 × 407
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
TradersWay-Live
|1.78 × 9
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
レビューなし