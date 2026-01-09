- 자본
- 축소
트레이드:
30
이익 거래:
25 (83.33%)
손실 거래:
5 (16.67%)
최고의 거래:
1.15 USD
최악의 거래:
-2.61 USD
총 수익:
9.21 USD (1 327 pips)
총 손실:
-4.42 USD (546 pips)
연속 최대 이익:
11 (5.03 USD)
연속 최대 이익:
5.03 USD (11)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
1.64
롱(주식매수):
13 (43.33%)
숏(주식차입매도):
17 (56.67%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
0.37 USD
평균 손실:
-0.88 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.92 USD)
연속 최대 손실:
-2.92 USD (2)
월별 성장률:
9.60%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.81 USD
최대한의:
2.92 USD (5.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD
|8
|AUDCHF
|7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCAD
|0
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|-1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD
|575
|AUDCHF
|203
|EURCAD
|16
|AUDUSD
|139
|AUDCAD
|-152
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.15 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +5.03 USD
연속 최대 손실: -2.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.31 × 49
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.62 × 407
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
TradersWay-Live
|1.78 × 9
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
