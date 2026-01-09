시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Baloch FX
ali muhammad

Baloch FX

ali muhammad
0 리뷰
2
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
30
이익 거래:
25 (83.33%)
손실 거래:
5 (16.67%)
최고의 거래:
1.15 USD
최악의 거래:
-2.61 USD
총 수익:
9.21 USD (1 327 pips)
총 손실:
-4.42 USD (546 pips)
연속 최대 이익:
11 (5.03 USD)
연속 최대 이익:
5.03 USD (11)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
1.64
롱(주식매수):
13 (43.33%)
숏(주식차입매도):
17 (56.67%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
0.37 USD
평균 손실:
-0.88 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.92 USD)
연속 최대 손실:
-2.92 USD (2)
월별 성장률:
9.60%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.81 USD
최대한의:
2.92 USD (5.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD 8
AUDCHF 7
EURCAD 6
AUDUSD 5
AUDCAD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD 3
AUDCHF 2
EURCAD 0
AUDUSD 1
AUDCAD -1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD 575
AUDCHF 203
EURCAD 16
AUDUSD 139
AUDCAD -152
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1.15 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +5.03 USD
연속 최대 손실: -2.92 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.04 × 71
ICMarketsSC-Live32
0.31 × 49
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 113
ICMarketsSC-Live10
0.62 × 407
RoboForex-ECN
0.93 × 202
Pepperstone-Edge07
1.54 × 13
TradersWay-Live
1.78 × 9
PlaceATrade-Real-4
2.51 × 130
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
7.25 × 4
2026.01.09 12:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 12:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
