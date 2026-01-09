- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
120 (63.49%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (36.51%)
En iyi işlem:
458.10 USD
En kötü işlem:
-466.20 USD
Brüt kâr:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Brüt zarar:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (1 587.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 587.50 USD (20)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
136 (71.96%)
Satış işlemleri:
53 (28.04%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
13.96 USD
Ortalama kâr:
85.86 USD
Ortalama zarar:
-111.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 661.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 661.84 USD (12)
Aylık büyüme:
2.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
932.95 USD
Maksimum:
2 328.03 USD (2.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.27% (2 302.03 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.x
|91
|XAUUSD.x
|38
|BTCUSD.x
|26
|US30.x
|17
|NAS100.x
|8
|GBPUSD.x
|4
|XAGUSD.x
|3
|SPX500.x
|1
|AUDUSD.x
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.x
|4.6K
|XAUUSD.x
|-1.4K
|BTCUSD.x
|-1.8K
|US30.x
|724
|NAS100.x
|144
|GBPUSD.x
|103
|XAGUSD.x
|313
|SPX500.x
|-37
|AUDUSD.x
|74
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.x
|16K
|XAUUSD.x
|-15K
|BTCUSD.x
|-724K
|US30.x
|1.5K
|NAS100.x
|23K
|GBPUSD.x
|485
|XAGUSD.x
|4.6K
|SPX500.x
|-366
|AUDUSD.x
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +458.10 USD
En kötü işlem: -466 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1 587.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 661.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoatFunded-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok