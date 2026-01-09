SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goatfunded
Silas Oladipupo Omotere

Goatfunded

Silas Oladipupo Omotere
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3%
GoatFunded-Server
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
120 (63.49%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (36.51%)
En iyi işlem:
458.10 USD
En kötü işlem:
-466.20 USD
Brüt kâr:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Brüt zarar:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (1 587.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 587.50 USD (20)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
136 (71.96%)
Satış işlemleri:
53 (28.04%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
13.96 USD
Ortalama kâr:
85.86 USD
Ortalama zarar:
-111.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 661.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 661.84 USD (12)
Aylık büyüme:
2.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
932.95 USD
Maksimum:
2 328.03 USD (2.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.27% (2 302.03 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.x 91
XAUUSD.x 38
BTCUSD.x 26
US30.x 17
NAS100.x 8
GBPUSD.x 4
XAGUSD.x 3
SPX500.x 1
AUDUSD.x 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.x 4.6K
XAUUSD.x -1.4K
BTCUSD.x -1.8K
US30.x 724
NAS100.x 144
GBPUSD.x 103
XAGUSD.x 313
SPX500.x -37
AUDUSD.x 74
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.x 16K
XAUUSD.x -15K
BTCUSD.x -724K
US30.x 1.5K
NAS100.x 23K
GBPUSD.x 485
XAGUSD.x 4.6K
SPX500.x -366
AUDUSD.x 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +458.10 USD
En kötü işlem: -466 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1 587.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 661.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoatFunded-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol