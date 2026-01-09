- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
189
利益トレード:
120 (63.49%)
損失トレード:
69 (36.51%)
ベストトレード:
458.10 USD
最悪のトレード:
-466.20 USD
総利益:
10 303.50 USD (394 328 pips)
総損失:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 587.50 USD)
最大連続利益:
1 587.50 USD (20)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
98
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.13
長いトレード:
136 (71.96%)
短いトレード:
53 (28.04%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
13.96 USD
平均利益:
85.86 USD
平均損失:
-111.08 USD
最大連続の負け:
12 (-1 661.84 USD)
最大連続損失:
-1 661.84 USD (12)
月間成長:
2.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
932.95 USD
最大の:
2 328.03 USD (2.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.27% (2 302.03 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.x
|91
|XAUUSD.x
|38
|BTCUSD.x
|26
|US30.x
|17
|NAS100.x
|8
|GBPUSD.x
|4
|XAGUSD.x
|3
|SPX500.x
|1
|AUDUSD.x
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.x
|4.6K
|XAUUSD.x
|-1.4K
|BTCUSD.x
|-1.8K
|US30.x
|724
|NAS100.x
|144
|GBPUSD.x
|103
|XAGUSD.x
|313
|SPX500.x
|-37
|AUDUSD.x
|74
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.x
|16K
|XAUUSD.x
|-15K
|BTCUSD.x
|-724K
|US30.x
|1.5K
|NAS100.x
|23K
|GBPUSD.x
|485
|XAGUSD.x
|4.6K
|SPX500.x
|-366
|AUDUSD.x
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +458.10 USD
最悪のトレード: -466 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 587.50 USD
最大連続損失: -1 661.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GoatFunded-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし