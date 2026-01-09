シグナルセクション
Silas Oladipupo Omotere

Goatfunded

Silas Oladipupo Omotere
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 3%
GoatFunded-Server
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
189
利益トレード:
120 (63.49%)
損失トレード:
69 (36.51%)
ベストトレード:
458.10 USD
最悪のトレード:
-466.20 USD
総利益:
10 303.50 USD (394 328 pips)
総損失:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 587.50 USD)
最大連続利益:
1 587.50 USD (20)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
98
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.13
長いトレード:
136 (71.96%)
短いトレード:
53 (28.04%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
13.96 USD
平均利益:
85.86 USD
平均損失:
-111.08 USD
最大連続の負け:
12 (-1 661.84 USD)
最大連続損失:
-1 661.84 USD (12)
月間成長:
2.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
932.95 USD
最大の:
2 328.03 USD (2.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.27% (2 302.03 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY.x 91
XAUUSD.x 38
BTCUSD.x 26
US30.x 17
NAS100.x 8
GBPUSD.x 4
XAGUSD.x 3
SPX500.x 1
AUDUSD.x 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY.x 4.6K
XAUUSD.x -1.4K
BTCUSD.x -1.8K
US30.x 724
NAS100.x 144
GBPUSD.x 103
XAGUSD.x 313
SPX500.x -37
AUDUSD.x 74
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY.x 16K
XAUUSD.x -15K
BTCUSD.x -724K
US30.x 1.5K
NAS100.x 23K
GBPUSD.x 485
XAGUSD.x 4.6K
SPX500.x -366
AUDUSD.x 153
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +458.10 USD
最悪のトレード: -466 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 587.50 USD
最大連続損失: -1 661.84 USD

レビューなし
2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
