Silas Oladipupo Omotere

Goatfunded

Silas Oladipupo Omotere
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 3%
GoatFunded-Server
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
120 (63.49%)
Loss Trade:
69 (36.51%)
Best Trade:
458.10 USD
Worst Trade:
-466.20 USD
Profitto lordo:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Perdita lorda:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 587.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 587.50 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
136 (71.96%)
Short Trade:
53 (28.04%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
13.96 USD
Profitto medio:
85.86 USD
Perdita media:
-111.08 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 661.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 661.84 USD (12)
Crescita mensile:
2.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
932.95 USD
Massimale:
2 328.03 USD (2.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.27% (2 302.03 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.x 91
XAUUSD.x 38
BTCUSD.x 26
US30.x 17
NAS100.x 8
GBPUSD.x 4
XAGUSD.x 3
SPX500.x 1
AUDUSD.x 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.x 4.6K
XAUUSD.x -1.4K
BTCUSD.x -1.8K
US30.x 724
NAS100.x 144
GBPUSD.x 103
XAGUSD.x 313
SPX500.x -37
AUDUSD.x 74
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.x 16K
XAUUSD.x -15K
BTCUSD.x -724K
US30.x 1.5K
NAS100.x 23K
GBPUSD.x 485
XAGUSD.x 4.6K
SPX500.x -366
AUDUSD.x 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +458.10 USD
Worst Trade: -466 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 587.50 USD
Massima perdita consecutiva: -1 661.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GoatFunded-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
