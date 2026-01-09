- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
120 (63.49%)
Loss Trade:
69 (36.51%)
Best Trade:
458.10 USD
Worst Trade:
-466.20 USD
Profitto lordo:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Perdita lorda:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 587.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 587.50 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
136 (71.96%)
Short Trade:
53 (28.04%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
13.96 USD
Profitto medio:
85.86 USD
Perdita media:
-111.08 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 661.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 661.84 USD (12)
Crescita mensile:
2.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
932.95 USD
Massimale:
2 328.03 USD (2.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.27% (2 302.03 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.x
|91
|XAUUSD.x
|38
|BTCUSD.x
|26
|US30.x
|17
|NAS100.x
|8
|GBPUSD.x
|4
|XAGUSD.x
|3
|SPX500.x
|1
|AUDUSD.x
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.x
|4.6K
|XAUUSD.x
|-1.4K
|BTCUSD.x
|-1.8K
|US30.x
|724
|NAS100.x
|144
|GBPUSD.x
|103
|XAGUSD.x
|313
|SPX500.x
|-37
|AUDUSD.x
|74
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.x
|16K
|XAUUSD.x
|-15K
|BTCUSD.x
|-724K
|US30.x
|1.5K
|NAS100.x
|23K
|GBPUSD.x
|485
|XAGUSD.x
|4.6K
|SPX500.x
|-366
|AUDUSD.x
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +458.10 USD
Worst Trade: -466 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 587.50 USD
Massima perdita consecutiva: -1 661.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GoatFunded-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni