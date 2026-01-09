SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Goatfunded
Silas Oladipupo Omotere

Goatfunded

Silas Oladipupo Omotere
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 3%
GoatFunded-Server
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
189
Gewinntrades:
120 (63.49%)
Verlusttrades:
69 (36.51%)
Bester Trade:
458.10 USD
Schlechtester Trade:
-466.20 USD
Bruttoprofit:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Bruttoverlust:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 587.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 587.50 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
98
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
1.13
Long-Positionen:
136 (71.96%)
Short-Positionen:
53 (28.04%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
13.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
85.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-111.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 661.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 661.84 USD (12)
Wachstum pro Monat :
2.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
932.95 USD
Maximaler:
2 328.03 USD (2.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.27% (2 302.03 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.x 91
XAUUSD.x 38
BTCUSD.x 26
US30.x 17
NAS100.x 8
GBPUSD.x 4
XAGUSD.x 3
SPX500.x 1
AUDUSD.x 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.x 4.6K
XAUUSD.x -1.4K
BTCUSD.x -1.8K
US30.x 724
NAS100.x 144
GBPUSD.x 103
XAGUSD.x 313
SPX500.x -37
AUDUSD.x 74
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.x 16K
XAUUSD.x -15K
BTCUSD.x -724K
US30.x 1.5K
NAS100.x 23K
GBPUSD.x 485
XAGUSD.x 4.6K
SPX500.x -366
AUDUSD.x 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +458.10 USD
Schlechtester Trade: -466 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 587.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 661.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GoatFunded-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen