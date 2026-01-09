- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
189
Gewinntrades:
120 (63.49%)
Verlusttrades:
69 (36.51%)
Bester Trade:
458.10 USD
Schlechtester Trade:
-466.20 USD
Bruttoprofit:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Bruttoverlust:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 587.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 587.50 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
98
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
1.13
Long-Positionen:
136 (71.96%)
Short-Positionen:
53 (28.04%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
13.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
85.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-111.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 661.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 661.84 USD (12)
Wachstum pro Monat :
2.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
932.95 USD
Maximaler:
2 328.03 USD (2.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.27% (2 302.03 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY.x
|91
|XAUUSD.x
|38
|BTCUSD.x
|26
|US30.x
|17
|NAS100.x
|8
|GBPUSD.x
|4
|XAGUSD.x
|3
|SPX500.x
|1
|AUDUSD.x
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY.x
|4.6K
|XAUUSD.x
|-1.4K
|BTCUSD.x
|-1.8K
|US30.x
|724
|NAS100.x
|144
|GBPUSD.x
|103
|XAGUSD.x
|313
|SPX500.x
|-37
|AUDUSD.x
|74
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY.x
|16K
|XAUUSD.x
|-15K
|BTCUSD.x
|-724K
|US30.x
|1.5K
|NAS100.x
|23K
|GBPUSD.x
|485
|XAGUSD.x
|4.6K
|SPX500.x
|-366
|AUDUSD.x
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +458.10 USD
Schlechtester Trade: -466 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 587.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 661.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GoatFunded-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen