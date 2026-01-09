- 자본
- 축소
트레이드:
189
이익 거래:
120 (63.49%)
손실 거래:
69 (36.51%)
최고의 거래:
458.10 USD
최악의 거래:
-466.20 USD
총 수익:
10 303.50 USD (394 328 pips)
총 손실:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
연속 최대 이익:
20 (1 587.50 USD)
연속 최대 이익:
1 587.50 USD (20)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
98
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
1.13
롱(주식매수):
136 (71.96%)
숏(주식차입매도):
53 (28.04%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
13.96 USD
평균 이익:
85.86 USD
평균 손실:
-111.08 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 661.84 USD)
연속 최대 손실:
-1 661.84 USD (12)
월별 성장률:
2.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
932.95 USD
최대한의:
2 328.03 USD (2.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.27% (2 302.03 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.x
|91
|XAUUSD.x
|38
|BTCUSD.x
|26
|US30.x
|17
|NAS100.x
|8
|GBPUSD.x
|4
|XAGUSD.x
|3
|SPX500.x
|1
|AUDUSD.x
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY.x
|4.6K
|XAUUSD.x
|-1.4K
|BTCUSD.x
|-1.8K
|US30.x
|724
|NAS100.x
|144
|GBPUSD.x
|103
|XAGUSD.x
|313
|SPX500.x
|-37
|AUDUSD.x
|74
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY.x
|16K
|XAUUSD.x
|-15K
|BTCUSD.x
|-724K
|US30.x
|1.5K
|NAS100.x
|23K
|GBPUSD.x
|485
|XAGUSD.x
|4.6K
|SPX500.x
|-366
|AUDUSD.x
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +458.10 USD
최악의 거래: -466 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 587.50 USD
연속 최대 손실: -1 661.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GoatFunded-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
