Silas Oladipupo Omotere

Goatfunded

Silas Oladipupo Omotere
4
0 / 0 USD
增长自 2025 3%
GoatFunded-Server
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
189
盈利交易:
120 (63.49%)
亏损交易:
69 (36.51%)
最好交易:
458.10 USD
最差交易:
-466.20 USD
毛利:
10 303.50 USD (394 328 pips)
毛利亏损:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
最大连续赢利:
20 (1 587.50 USD)
最大连续盈利:
1 587.50 USD (20)
夏普比率:
0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
98
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.13
长期交易:
136 (71.96%)
短期交易:
53 (28.04%)
利润因子:
1.34
预期回报:
13.96 USD
平均利润:
85.86 USD
平均损失:
-111.08 USD
最大连续失误:
12 (-1 661.84 USD)
最大连续亏损:
-1 661.84 USD (12)
每月增长:
2.64%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
932.95 USD
最大值:
2 328.03 USD (2.30%)
相对跌幅:
结余:
2.27% (2 302.03 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY.x 91
XAUUSD.x 38
BTCUSD.x 26
US30.x 17
NAS100.x 8
GBPUSD.x 4
XAGUSD.x 3
SPX500.x 1
AUDUSD.x 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY.x 4.6K
XAUUSD.x -1.4K
BTCUSD.x -1.8K
US30.x 724
NAS100.x 144
GBPUSD.x 103
XAGUSD.x 313
SPX500.x -37
AUDUSD.x 74
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY.x 16K
XAUUSD.x -15K
BTCUSD.x -724K
US30.x 1.5K
NAS100.x 23K
GBPUSD.x 485
XAGUSD.x 4.6K
SPX500.x -366
AUDUSD.x 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +458.10 USD
最差交易: -466 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 587.50 USD
最大连续亏损: -1 661.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GoatFunded-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
