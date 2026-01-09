- 成长
交易:
189
盈利交易:
120 (63.49%)
亏损交易:
69 (36.51%)
最好交易:
458.10 USD
最差交易:
-466.20 USD
毛利:
10 303.50 USD (394 328 pips)
毛利亏损:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
最大连续赢利:
20 (1 587.50 USD)
最大连续盈利:
1 587.50 USD (20)
夏普比率:
0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
98
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.13
长期交易:
136 (71.96%)
短期交易:
53 (28.04%)
利润因子:
1.34
预期回报:
13.96 USD
平均利润:
85.86 USD
平均损失:
-111.08 USD
最大连续失误:
12 (-1 661.84 USD)
最大连续亏损:
-1 661.84 USD (12)
每月增长:
2.64%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
932.95 USD
最大值:
2 328.03 USD (2.30%)
相对跌幅:
结余:
2.27% (2 302.03 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.x
|91
|XAUUSD.x
|38
|BTCUSD.x
|26
|US30.x
|17
|NAS100.x
|8
|GBPUSD.x
|4
|XAGUSD.x
|3
|SPX500.x
|1
|AUDUSD.x
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.x
|4.6K
|XAUUSD.x
|-1.4K
|BTCUSD.x
|-1.8K
|US30.x
|724
|NAS100.x
|144
|GBPUSD.x
|103
|XAGUSD.x
|313
|SPX500.x
|-37
|AUDUSD.x
|74
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.x
|16K
|XAUUSD.x
|-15K
|BTCUSD.x
|-724K
|US30.x
|1.5K
|NAS100.x
|23K
|GBPUSD.x
|485
|XAGUSD.x
|4.6K
|SPX500.x
|-366
|AUDUSD.x
|153
- 入金加载
- 提取
最好交易: +458.10 USD
最差交易: -466 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 587.50 USD
最大连续亏损: -1 661.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GoatFunded-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论