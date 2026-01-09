- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
120 (63.49%)
Negociações com perda:
69 (36.51%)
Melhor negociação:
458.10 USD
Pior negociação:
-466.20 USD
Lucro bruto:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Perda bruta:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 587.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 587.50 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
98
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
136 (71.96%)
Negociações curtas:
53 (28.04%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
13.96 USD
Lucro médio:
85.86 USD
Perda média:
-111.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 661.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 661.84 USD (12)
Crescimento mensal:
2.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
932.95 USD
Máximo:
2 328.03 USD (2.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.27% (2 302.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.x
|91
|XAUUSD.x
|38
|BTCUSD.x
|26
|US30.x
|17
|NAS100.x
|8
|GBPUSD.x
|4
|XAGUSD.x
|3
|SPX500.x
|1
|AUDUSD.x
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.x
|4.6K
|XAUUSD.x
|-1.4K
|BTCUSD.x
|-1.8K
|US30.x
|724
|NAS100.x
|144
|GBPUSD.x
|103
|XAGUSD.x
|313
|SPX500.x
|-37
|AUDUSD.x
|74
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.x
|16K
|XAUUSD.x
|-15K
|BTCUSD.x
|-724K
|US30.x
|1.5K
|NAS100.x
|23K
|GBPUSD.x
|485
|XAGUSD.x
|4.6K
|SPX500.x
|-366
|AUDUSD.x
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +458.10 USD
Pior negociação: -466 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 587.50 USD
Máxima perda consecutiva: -1 661.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GoatFunded-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários