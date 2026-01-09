SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Goatfunded
Silas Oladipupo Omotere

Goatfunded

Silas Oladipupo Omotere
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 3%
GoatFunded-Server
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
120 (63.49%)
Negociações com perda:
69 (36.51%)
Melhor negociação:
458.10 USD
Pior negociação:
-466.20 USD
Lucro bruto:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Perda bruta:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 587.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 587.50 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
98
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
136 (71.96%)
Negociações curtas:
53 (28.04%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
13.96 USD
Lucro médio:
85.86 USD
Perda média:
-111.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 661.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 661.84 USD (12)
Crescimento mensal:
2.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
932.95 USD
Máximo:
2 328.03 USD (2.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.27% (2 302.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.x 91
XAUUSD.x 38
BTCUSD.x 26
US30.x 17
NAS100.x 8
GBPUSD.x 4
XAGUSD.x 3
SPX500.x 1
AUDUSD.x 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.x 4.6K
XAUUSD.x -1.4K
BTCUSD.x -1.8K
US30.x 724
NAS100.x 144
GBPUSD.x 103
XAGUSD.x 313
SPX500.x -37
AUDUSD.x 74
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.x 16K
XAUUSD.x -15K
BTCUSD.x -724K
US30.x 1.5K
NAS100.x 23K
GBPUSD.x 485
XAGUSD.x 4.6K
SPX500.x -366
AUDUSD.x 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +458.10 USD
Pior negociação: -466 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 587.50 USD
Máxima perda consecutiva: -1 661.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GoatFunded-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar