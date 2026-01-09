SignauxSections
Silas Oladipupo Omotere

Goatfunded

Silas Oladipupo Omotere
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 3%
GoatFunded-Server
1:50
Trades:
189
Bénéfice trades:
120 (63.49%)
Perte trades:
69 (36.51%)
Meilleure transaction:
458.10 USD
Pire transaction:
-466.20 USD
Bénéfice brut:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Perte brute:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (1 587.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 587.50 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
98
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.13
Longs trades:
136 (71.96%)
Courts trades:
53 (28.04%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
13.96 USD
Bénéfice moyen:
85.86 USD
Perte moyenne:
-111.08 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 661.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 661.84 USD (12)
Croissance mensuelle:
2.64%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
932.95 USD
Maximal:
2 328.03 USD (2.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.27% (2 302.03 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.x 91
XAUUSD.x 38
BTCUSD.x 26
US30.x 17
NAS100.x 8
GBPUSD.x 4
XAGUSD.x 3
SPX500.x 1
AUDUSD.x 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.x 4.6K
XAUUSD.x -1.4K
BTCUSD.x -1.8K
US30.x 724
NAS100.x 144
GBPUSD.x 103
XAGUSD.x 313
SPX500.x -37
AUDUSD.x 74
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.x 16K
XAUUSD.x -15K
BTCUSD.x -724K
US30.x 1.5K
NAS100.x 23K
GBPUSD.x 485
XAGUSD.x 4.6K
SPX500.x -366
AUDUSD.x 153
Meilleure transaction: +458.10 USD
Pire transaction: -466 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +1 587.50 USD
Perte consécutive maximale: -1 661.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GoatFunded-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
