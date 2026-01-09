- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
120 (63.49%)
Убыточных трейдов:
69 (36.51%)
Лучший трейд:
458.10 USD
Худший трейд:
-466.20 USD
Общая прибыль:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Общий убыток:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 587.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 587.50 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
98
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
136 (71.96%)
Коротких трейдов:
53 (28.04%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
13.96 USD
Средняя прибыль:
85.86 USD
Средний убыток:
-111.08 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 661.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 661.84 USD (12)
Прирост в месяц:
2.64%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
932.95 USD
Максимальная:
2 328.03 USD (2.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.27% (2 302.03 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.x
|91
|XAUUSD.x
|38
|BTCUSD.x
|26
|US30.x
|17
|NAS100.x
|8
|GBPUSD.x
|4
|XAGUSD.x
|3
|SPX500.x
|1
|AUDUSD.x
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.x
|4.6K
|XAUUSD.x
|-1.4K
|BTCUSD.x
|-1.8K
|US30.x
|724
|NAS100.x
|144
|GBPUSD.x
|103
|XAGUSD.x
|313
|SPX500.x
|-37
|AUDUSD.x
|74
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.x
|16K
|XAUUSD.x
|-15K
|BTCUSD.x
|-724K
|US30.x
|1.5K
|NAS100.x
|23K
|GBPUSD.x
|485
|XAGUSD.x
|4.6K
|SPX500.x
|-366
|AUDUSD.x
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +458.10 USD
Худший трейд: -466 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 587.50 USD
Макс. убыток в серии: -1 661.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoatFunded-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
