Silas Oladipupo Omotere

Goatfunded

Silas Oladipupo Omotere
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 3%
GoatFunded-Server
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
120 (63.49%)
Убыточных трейдов:
69 (36.51%)
Лучший трейд:
458.10 USD
Худший трейд:
-466.20 USD
Общая прибыль:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Общий убыток:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 587.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 587.50 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
98
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
136 (71.96%)
Коротких трейдов:
53 (28.04%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
13.96 USD
Средняя прибыль:
85.86 USD
Средний убыток:
-111.08 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 661.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 661.84 USD (12)
Прирост в месяц:
2.64%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
932.95 USD
Максимальная:
2 328.03 USD (2.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.27% (2 302.03 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.x 91
XAUUSD.x 38
BTCUSD.x 26
US30.x 17
NAS100.x 8
GBPUSD.x 4
XAGUSD.x 3
SPX500.x 1
AUDUSD.x 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.x 4.6K
XAUUSD.x -1.4K
BTCUSD.x -1.8K
US30.x 724
NAS100.x 144
GBPUSD.x 103
XAGUSD.x 313
SPX500.x -37
AUDUSD.x 74
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.x 16K
XAUUSD.x -15K
BTCUSD.x -724K
US30.x 1.5K
NAS100.x 23K
GBPUSD.x 485
XAGUSD.x 4.6K
SPX500.x -366
AUDUSD.x 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +458.10 USD
Худший трейд: -466 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 587.50 USD
Макс. убыток в серии: -1 661.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoatFunded-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
