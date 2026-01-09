- Incremento
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
120 (63.49%)
Transacciones Irrentables:
69 (36.51%)
Mejor transacción:
458.10 USD
Peor transacción:
-466.20 USD
Beneficio Bruto:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (1 587.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 587.50 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
98
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
1.13
Transacciones Largas:
136 (71.96%)
Transacciones Cortas:
53 (28.04%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
13.96 USD
Beneficio medio:
85.86 USD
Pérdidas medias:
-111.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 661.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 661.84 USD (12)
Crecimiento al mes:
2.64%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
932.95 USD
Máxima:
2 328.03 USD (2.30%)
Reducción relativa:
De balance:
2.27% (2 302.03 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY.x
|91
|XAUUSD.x
|38
|BTCUSD.x
|26
|US30.x
|17
|NAS100.x
|8
|GBPUSD.x
|4
|XAGUSD.x
|3
|SPX500.x
|1
|AUDUSD.x
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY.x
|4.6K
|XAUUSD.x
|-1.4K
|BTCUSD.x
|-1.8K
|US30.x
|724
|NAS100.x
|144
|GBPUSD.x
|103
|XAGUSD.x
|313
|SPX500.x
|-37
|AUDUSD.x
|74
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY.x
|16K
|XAUUSD.x
|-15K
|BTCUSD.x
|-724K
|US30.x
|1.5K
|NAS100.x
|23K
|GBPUSD.x
|485
|XAGUSD.x
|4.6K
|SPX500.x
|-366
|AUDUSD.x
|153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +458.10 USD
Peor transacción: -466 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +1 587.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 661.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GoatFunded-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
