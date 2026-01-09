SeñalesSecciones
Silas Oladipupo Omotere

Goatfunded

0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
GoatFunded-Server
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
120 (63.49%)
Transacciones Irrentables:
69 (36.51%)
Mejor transacción:
458.10 USD
Peor transacción:
-466.20 USD
Beneficio Bruto:
10 303.50 USD (394 328 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 664.47 USD (1 087 552 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (1 587.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 587.50 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
98
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
1.13
Transacciones Largas:
136 (71.96%)
Transacciones Cortas:
53 (28.04%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
13.96 USD
Beneficio medio:
85.86 USD
Pérdidas medias:
-111.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 661.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 661.84 USD (12)
Crecimiento al mes:
2.64%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
932.95 USD
Máxima:
2 328.03 USD (2.30%)
Reducción relativa:
De balance:
2.27% (2 302.03 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY.x 91
XAUUSD.x 38
BTCUSD.x 26
US30.x 17
NAS100.x 8
GBPUSD.x 4
XAGUSD.x 3
SPX500.x 1
AUDUSD.x 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY.x 4.6K
XAUUSD.x -1.4K
BTCUSD.x -1.8K
US30.x 724
NAS100.x 144
GBPUSD.x 103
XAGUSD.x 313
SPX500.x -37
AUDUSD.x 74
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY.x 16K
XAUUSD.x -15K
BTCUSD.x -724K
US30.x 1.5K
NAS100.x 23K
GBPUSD.x 485
XAGUSD.x 4.6K
SPX500.x -366
AUDUSD.x 153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +458.10 USD
Peor transacción: -466 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +1 587.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 661.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GoatFunded-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
