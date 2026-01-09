- Büyüme
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
94 (94.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (6.00%)
En iyi işlem:
148.28 USD
En kötü işlem:
-120.06 USD
Brüt kâr:
768.39 USD (786 464 pips)
Brüt zarar:
-127.68 USD (12 516 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (300.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
300.62 USD (35)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.34
Alış işlemleri:
77 (77.00%)
Satış işlemleri:
23 (23.00%)
Kâr faktörü:
6.02
Beklenen getiri:
6.41 USD
Ortalama kâr:
8.17 USD
Ortalama zarar:
-21.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-120.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.06 USD (1)
Aylık büyüme:
98.10%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
120.06 USD (16.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.91% (120.06 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|XAUUSD
|25
|XAGUSD
|24
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|73
|XAUUSD
|47
|XAGUSD
|494
|EURUSD
|27
|AUDCAD
|-1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|758K
|XAUUSD
|5K
|XAGUSD
|10K
|EURUSD
|1.4K
|AUDCAD
|-143
|USDJPY
|162
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +148.28 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +300.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -120.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,
Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.
Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.
Recommended capital 500$
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
98%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
4
59%
100
94%
100%
6.01
6.41
USD
USD
17%
1:500