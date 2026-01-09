SinyallerBölümler
Christos Pavlis

Ai Signals

Christos Pavlis
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 98%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
94 (94.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (6.00%)
En iyi işlem:
148.28 USD
En kötü işlem:
-120.06 USD
Brüt kâr:
768.39 USD (786 464 pips)
Brüt zarar:
-127.68 USD (12 516 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (300.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
300.62 USD (35)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.34
Alış işlemleri:
77 (77.00%)
Satış işlemleri:
23 (23.00%)
Kâr faktörü:
6.02
Beklenen getiri:
6.41 USD
Ortalama kâr:
8.17 USD
Ortalama zarar:
-21.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-120.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.06 USD (1)
Aylık büyüme:
98.10%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
120.06 USD (16.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.91% (120.06 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 30
XAUUSD 25
XAGUSD 24
EURUSD 18
AUDCAD 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 73
XAUUSD 47
XAGUSD 494
EURUSD 27
AUDCAD -1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 758K
XAUUSD 5K
XAGUSD 10K
EURUSD 1.4K
AUDCAD -143
USDJPY 162
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148.28 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +300.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -120.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tickmill-Live
1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,

Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.


Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.

Recommended capital 500$ 


İnceleme yok
2026.01.09 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
