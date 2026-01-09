- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
94 (94.00%)
Negociações com perda:
6 (6.00%)
Melhor negociação:
148.28 USD
Pior negociação:
-120.06 USD
Lucro bruto:
768.39 USD (786 464 pips)
Perda bruta:
-127.68 USD (12 516 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (300.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
300.62 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.11%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
5.34
Negociações longas:
77 (77.00%)
Negociações curtas:
23 (23.00%)
Fator de lucro:
6.02
Valor esperado:
6.41 USD
Lucro médio:
8.17 USD
Perda média:
-21.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-120.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-120.06 USD (1)
Crescimento mensal:
98.10%
Algotrading:
59%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
120.06 USD (16.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.91% (120.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|XAUUSD
|25
|XAGUSD
|24
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|73
|XAUUSD
|47
|XAGUSD
|494
|EURUSD
|27
|AUDCAD
|-1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|758K
|XAUUSD
|5K
|XAGUSD
|10K
|EURUSD
|1.4K
|AUDCAD
|-143
|USDJPY
|162
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +148.28 USD
Pior negociação: -120 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +300.62 USD
Máxima perda consecutiva: -120.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
|
Tickmill-Live
|1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,
Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.
Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.
Recommended capital 500$
