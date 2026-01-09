SinaisSeções
Christos Pavlis

Ai Signals

Christos Pavlis
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 98%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
94 (94.00%)
Negociações com perda:
6 (6.00%)
Melhor negociação:
148.28 USD
Pior negociação:
-120.06 USD
Lucro bruto:
768.39 USD (786 464 pips)
Perda bruta:
-127.68 USD (12 516 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (300.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
300.62 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.11%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
5.34
Negociações longas:
77 (77.00%)
Negociações curtas:
23 (23.00%)
Fator de lucro:
6.02
Valor esperado:
6.41 USD
Lucro médio:
8.17 USD
Perda média:
-21.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-120.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-120.06 USD (1)
Crescimento mensal:
98.10%
Algotrading:
59%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
120.06 USD (16.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.91% (120.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 30
XAUUSD 25
XAGUSD 24
EURUSD 18
AUDCAD 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 73
XAUUSD 47
XAGUSD 494
EURUSD 27
AUDCAD -1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 758K
XAUUSD 5K
XAGUSD 10K
EURUSD 1.4K
AUDCAD -143
USDJPY 162
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +148.28 USD
Pior negociação: -120 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +300.62 USD
Máxima perda consecutiva: -120.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tickmill-Live
1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,

Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.


Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.

Recommended capital 500$ 


Sem comentários
2026.01.09 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
