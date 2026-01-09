シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ai Signals
Christos Pavlis

Ai Signals

Christos Pavlis
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 98%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
100
利益トレード:
94 (94.00%)
損失トレード:
6 (6.00%)
ベストトレード:
148.28 USD
最悪のトレード:
-120.06 USD
総利益:
768.39 USD (786 464 pips)
総損失:
-127.68 USD (12 516 pips)
最大連続の勝ち:
35 (300.62 USD)
最大連続利益:
300.62 USD (35)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.11%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
5.34
長いトレード:
77 (77.00%)
短いトレード:
23 (23.00%)
プロフィットファクター:
6.02
期待されたペイオフ:
6.41 USD
平均利益:
8.17 USD
平均損失:
-21.28 USD
最大連続の負け:
1 (-120.06 USD)
最大連続損失:
-120.06 USD (1)
月間成長:
98.10%
アルゴリズム取引:
59%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
120.06 USD (16.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.91% (120.06 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 30
XAUUSD 25
XAGUSD 24
EURUSD 18
AUDCAD 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 73
XAUUSD 47
XAGUSD 494
EURUSD 27
AUDCAD -1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 758K
XAUUSD 5K
XAGUSD 10K
EURUSD 1.4K
AUDCAD -143
USDJPY 162
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +148.28 USD
最悪のトレード: -120 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +300.62 USD
最大連続損失: -120.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tickmill-Live
1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,

Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.


Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.

Recommended capital 500$ 


レビューなし
2026.01.09 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
コピー

