- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
100
利益トレード:
94 (94.00%)
損失トレード:
6 (6.00%)
ベストトレード:
148.28 USD
最悪のトレード:
-120.06 USD
総利益:
768.39 USD (786 464 pips)
総損失:
-127.68 USD (12 516 pips)
最大連続の勝ち:
35 (300.62 USD)
最大連続利益:
300.62 USD (35)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.11%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
5.34
長いトレード:
77 (77.00%)
短いトレード:
23 (23.00%)
プロフィットファクター:
6.02
期待されたペイオフ:
6.41 USD
平均利益:
8.17 USD
平均損失:
-21.28 USD
最大連続の負け:
1 (-120.06 USD)
最大連続損失:
-120.06 USD (1)
月間成長:
98.10%
アルゴリズム取引:
59%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
120.06 USD (16.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.91% (120.06 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|XAUUSD
|25
|XAGUSD
|24
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|73
|XAUUSD
|47
|XAGUSD
|494
|EURUSD
|27
|AUDCAD
|-1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|758K
|XAUUSD
|5K
|XAGUSD
|10K
|EURUSD
|1.4K
|AUDCAD
|-143
|USDJPY
|162
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +148.28 USD
最悪のトレード: -120 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +300.62 USD
最大連続損失: -120.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
|
Tickmill-Live
|1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,
Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.
Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.
Recommended capital 500$
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
98%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
4
59%
100
94%
100%
6.01
6.41
USD
USD
17%
1:500