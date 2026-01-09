SeñalesSecciones
Christos Pavlis

Premium Ai Signals

Christos Pavlis
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 178%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
147
Transacciones Rentables:
139 (94.55%)
Transacciones Irrentables:
8 (5.44%)
Mejor transacción:
148.28 USD
Peor transacción:
-120.06 USD
Beneficio Bruto:
1 282.80 USD (1 289 020 pips)
Pérdidas Brutas:
-181.87 USD (426 412 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
69 (644.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
644.83 USD (69)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
31.58%
Carga máxima del depósito:
94.06%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
9.17
Transacciones Largas:
117 (79.59%)
Transacciones Cortas:
30 (20.41%)
Factor de Beneficio:
7.05
Beneficio Esperado:
7.49 USD
Beneficio medio:
9.23 USD
Pérdidas medias:
-22.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-54.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-120.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
155.65%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
120.06 USD (16.91%)
Reducción relativa:
De balance:
16.91% (120.06 USD)
De fondos:
20.16% (260.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 52
XAUUSD 32
XAGUSD 32
EURUSD 20
COPPER-C 6
USDJPY 3
AUDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 112
XAUUSD 107
XAGUSD 656
EURUSD 30
COPPER-C 195
USDJPY 3
AUDCAD -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 836K
XAUUSD 11K
XAGUSD 13K
EURUSD 1.7K
COPPER-C 820
USDJPY 411
AUDCAD -143
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +148.28 USD
Peor transacción: -120 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 69
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +644.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tickmill-Live
1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,

Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.


Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.

Recommended capital 500$ 


2026.01.19 13:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
