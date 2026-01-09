- Incremento
Total de Trades:
147
Transacciones Rentables:
139 (94.55%)
Transacciones Irrentables:
8 (5.44%)
Mejor transacción:
148.28 USD
Peor transacción:
-120.06 USD
Beneficio Bruto:
1 282.80 USD (1 289 020 pips)
Pérdidas Brutas:
-181.87 USD (426 412 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
69 (644.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
644.83 USD (69)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
31.58%
Carga máxima del depósito:
94.06%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
9.17
Transacciones Largas:
117 (79.59%)
Transacciones Cortas:
30 (20.41%)
Factor de Beneficio:
7.05
Beneficio Esperado:
7.49 USD
Beneficio medio:
9.23 USD
Pérdidas medias:
-22.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-54.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-120.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
155.65%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
120.06 USD (16.91%)
Reducción relativa:
De balance:
16.91% (120.06 USD)
De fondos:
20.16% (260.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|52
|XAUUSD
|32
|XAGUSD
|32
|EURUSD
|20
|COPPER-C
|6
|USDJPY
|3
|AUDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|112
|XAUUSD
|107
|XAGUSD
|656
|EURUSD
|30
|COPPER-C
|195
|USDJPY
|3
|AUDCAD
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|836K
|XAUUSD
|11K
|XAGUSD
|13K
|EURUSD
|1.7K
|COPPER-C
|820
|USDJPY
|411
|AUDCAD
|-143
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +148.28 USD
Peor transacción: -120 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 69
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +644.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
|
Tickmill-Live
|1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,
Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.
Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.
Recommended capital 500$
No hay comentarios
