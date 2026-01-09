Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.57 × 7 VantageInternational-Live 4 1.37 × 19 Tickmill-Live 1.53 × 17 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou