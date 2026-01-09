SignauxSections
Christos Pavlis

Ai Signals

Christos Pavlis
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 98%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
100
Bénéfice trades:
94 (94.00%)
Perte trades:
6 (6.00%)
Meilleure transaction:
148.28 USD
Pire transaction:
-120.06 USD
Bénéfice brut:
768.39 USD (786 464 pips)
Perte brute:
-127.68 USD (12 516 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (300.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
300.62 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.11%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
5.34
Longs trades:
77 (77.00%)
Courts trades:
23 (23.00%)
Facteur de profit:
6.02
Rendement attendu:
6.41 USD
Bénéfice moyen:
8.17 USD
Perte moyenne:
-21.28 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-120.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-120.06 USD (1)
Croissance mensuelle:
98.10%
Algo trading:
59%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
120.06 USD (16.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.91% (120.06 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 30
XAUUSD 25
XAGUSD 24
EURUSD 18
AUDCAD 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 73
XAUUSD 47
XAGUSD 494
EURUSD 27
AUDCAD -1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 758K
XAUUSD 5K
XAGUSD 10K
EURUSD 1.4K
AUDCAD -143
USDJPY 162
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +148.28 USD
Pire transaction: -120 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +300.62 USD
Perte consécutive maximale: -120.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tickmill-Live
1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,

Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.


Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.

Recommended capital 500$ 


Aucun avis
2026.01.09 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
