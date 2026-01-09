- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
94 (94.00%)
Убыточных трейдов:
6 (6.00%)
Лучший трейд:
148.28 USD
Худший трейд:
-120.06 USD
Общая прибыль:
768.39 USD (786 464 pips)
Общий убыток:
-127.68 USD (12 516 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (300.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
300.62 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.11%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
5.34
Длинных трейдов:
77 (77.00%)
Коротких трейдов:
23 (23.00%)
Профит фактор:
6.02
Мат. ожидание:
6.41 USD
Средняя прибыль:
8.17 USD
Средний убыток:
-21.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-120.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.06 USD (1)
Прирост в месяц:
98.10%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
120.06 USD (16.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.91% (120.06 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|XAUUSD
|25
|XAGUSD
|24
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|73
|XAUUSD
|47
|XAGUSD
|494
|EURUSD
|27
|AUDCAD
|-1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|758K
|XAUUSD
|5K
|XAGUSD
|10K
|EURUSD
|1.4K
|AUDCAD
|-143
|USDJPY
|162
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.28 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +300.62 USD
Макс. убыток в серии: -120.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
|
Tickmill-Live
|1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,
Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.
Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.
Recommended capital 500$
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
98%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
4
59%
100
94%
100%
6.01
6.41
USD
USD
17%
1:500