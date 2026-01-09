СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ai Signals
Christos Pavlis

Ai Signals

Christos Pavlis
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 98%
VantageInternational-Live 6
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
94 (94.00%)
Убыточных трейдов:
6 (6.00%)
Лучший трейд:
148.28 USD
Худший трейд:
-120.06 USD
Общая прибыль:
768.39 USD (786 464 pips)
Общий убыток:
-127.68 USD (12 516 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (300.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
300.62 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.11%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
5.34
Длинных трейдов:
77 (77.00%)
Коротких трейдов:
23 (23.00%)
Профит фактор:
6.02
Мат. ожидание:
6.41 USD
Средняя прибыль:
8.17 USD
Средний убыток:
-21.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-120.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.06 USD (1)
Прирост в месяц:
98.10%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
120.06 USD (16.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.91% (120.06 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 30
XAUUSD 25
XAGUSD 24
EURUSD 18
AUDCAD 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 73
XAUUSD 47
XAGUSD 494
EURUSD 27
AUDCAD -1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 758K
XAUUSD 5K
XAGUSD 10K
EURUSD 1.4K
AUDCAD -143
USDJPY 162
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.28 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +300.62 USD
Макс. убыток в серии: -120.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tickmill-Live
1.53 × 17
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,

Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.


Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.

Recommended capital 500$ 


Нет отзывов
2026.01.09 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ai Signals
30 USD в месяц
98%
0
0
USD
1.6K
USD
4
59%
100
94%
100%
6.01
6.41
USD
17%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.