Trades insgesamt:
100
Gewinntrades:
94 (94.00%)
Verlusttrades:
6 (6.00%)
Bester Trade:
148.28 USD
Schlechtester Trade:
-120.06 USD
Bruttoprofit:
768.39 USD (786 464 pips)
Bruttoverlust:
-127.68 USD (12 516 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (300.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
300.62 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.11%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
5.34
Long-Positionen:
77 (77.00%)
Short-Positionen:
23 (23.00%)
Profit-Faktor:
6.02
Mathematische Gewinnerwartung:
6.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-120.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-120.06 USD (1)
Wachstum pro Monat :
98.10%
Algo-Trading:
59%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
120.06 USD (16.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.91% (120.06 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|XAUUSD
|25
|XAGUSD
|24
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|73
|XAUUSD
|47
|XAGUSD
|494
|EURUSD
|27
|AUDCAD
|-1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|758K
|XAUUSD
|5K
|XAGUSD
|10K
|EURUSD
|1.4K
|AUDCAD
|-143
|USDJPY
|162
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +148.28 USD
Schlechtester Trade: -120 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +300.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -120.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
|
Tickmill-Live
|1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,
Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.
Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.
Recommended capital 500$
Keine Bewertungen
