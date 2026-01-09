SignaleKategorien
Christos Pavlis

Ai Signals

Christos Pavlis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 98%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
100
Gewinntrades:
94 (94.00%)
Verlusttrades:
6 (6.00%)
Bester Trade:
148.28 USD
Schlechtester Trade:
-120.06 USD
Bruttoprofit:
768.39 USD (786 464 pips)
Bruttoverlust:
-127.68 USD (12 516 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (300.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
300.62 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.11%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
5.34
Long-Positionen:
77 (77.00%)
Short-Positionen:
23 (23.00%)
Profit-Faktor:
6.02
Mathematische Gewinnerwartung:
6.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-120.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-120.06 USD (1)
Wachstum pro Monat :
98.10%
Algo-Trading:
59%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
120.06 USD (16.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.91% (120.06 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 30
XAUUSD 25
XAGUSD 24
EURUSD 18
AUDCAD 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 73
XAUUSD 47
XAGUSD 494
EURUSD 27
AUDCAD -1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 758K
XAUUSD 5K
XAGUSD 10K
EURUSD 1.4K
AUDCAD -143
USDJPY 162
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +148.28 USD
Schlechtester Trade: -120 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +300.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -120.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tickmill-Live
1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,

Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.


Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.

Recommended capital 500$ 


Keine Bewertungen
2026.01.09 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ai Signals
30 USD pro Monat
98%
0
0
USD
1.6K
USD
4
59%
100
94%
100%
6.01
6.41
USD
17%
1:500
