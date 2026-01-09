시그널섹션
Premium Ai Signals

Christos Pavlis
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 180%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
148
이익 거래:
140 (94.59%)
손실 거래:
8 (5.41%)
최고의 거래:
148.28 USD
최악의 거래:
-120.06 USD
총 수익:
1 293.30 USD (1 289 229 pips)
총 손실:
-181.87 USD (426 412 pips)
연속 최대 이익:
69 (644.83 USD)
연속 최대 이익:
644.83 USD (69)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
33.13%
최대 입금량:
94.06%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
9.26
롱(주식매수):
118 (79.73%)
숏(주식차입매도):
30 (20.27%)
수익 요인:
7.11
기대수익:
7.51 USD
평균 이익:
9.24 USD
평균 손실:
-22.73 USD
연속 최대 손실:
2 (-54.19 USD)
연속 최대 손실:
-120.06 USD (1)
월별 성장률:
157.33%
Algo 트레이딩:
62%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
120.06 USD (16.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.91% (120.06 USD)
자본금별:
20.16% (260.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 52
XAGUSD 33
XAUUSD 32
EURUSD 20
COPPER-C 6
USDJPY 3
AUDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 112
XAGUSD 667
XAUUSD 107
EURUSD 30
COPPER-C 195
USDJPY 3
AUDCAD -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 836K
XAGUSD 13K
XAUUSD 11K
EURUSD 1.7K
COPPER-C 820
USDJPY 411
AUDCAD -143
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +148.28 USD
최악의 거래: -120 USD
연속 최대 이익: 69
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +644.83 USD
연속 최대 손실: -54.19 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tickmill-Live
1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,

Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.


Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.

Recommended capital 500$ 


2026.01.19 13:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
