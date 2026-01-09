- 자본
- 축소
트레이드:
148
이익 거래:
140 (94.59%)
손실 거래:
8 (5.41%)
최고의 거래:
148.28 USD
최악의 거래:
-120.06 USD
총 수익:
1 293.30 USD (1 289 229 pips)
총 손실:
-181.87 USD (426 412 pips)
연속 최대 이익:
69 (644.83 USD)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
33.13%
최대 입금량:
94.06%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
9.26
롱(주식매수):
118 (79.73%)
숏(주식차입매도):
30 (20.27%)
수익 요인:
7.11
기대수익:
7.51 USD
평균 이익:
9.24 USD
평균 손실:
-22.73 USD
연속 최대 손실:
2 (-54.19 USD)
월별 성장률:
157.33%
Algo 트레이딩:
62%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
120.06 USD (16.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.91% (120.06 USD)
자본금별:
20.16% (260.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|52
|XAGUSD
|33
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|20
|COPPER-C
|6
|USDJPY
|3
|AUDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|112
|XAGUSD
|667
|XAUUSD
|107
|EURUSD
|30
|COPPER-C
|195
|USDJPY
|3
|AUDCAD
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|836K
|XAGUSD
|13K
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|1.7K
|COPPER-C
|820
|USDJPY
|411
|AUDCAD
|-143
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,
Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.
Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.
Recommended capital 500$
리뷰 없음
