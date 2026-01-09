SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ai Signals
Christos Pavlis

Ai Signals

Christos Pavlis
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 98%
VantageInternational-Live 6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
94 (94.00%)
Loss Trade:
6 (6.00%)
Best Trade:
148.28 USD
Worst Trade:
-120.06 USD
Profitto lordo:
768.39 USD (786 464 pips)
Perdita lorda:
-127.68 USD (12 516 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (300.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
300.62 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.34
Long Trade:
77 (77.00%)
Short Trade:
23 (23.00%)
Fattore di profitto:
6.02
Profitto previsto:
6.41 USD
Profitto medio:
8.17 USD
Perdita media:
-21.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-120.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.06 USD (1)
Crescita mensile:
98.10%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
120.06 USD (16.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.91% (120.06 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 30
XAUUSD 25
XAGUSD 24
EURUSD 18
AUDCAD 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 73
XAUUSD 47
XAGUSD 494
EURUSD 27
AUDCAD -1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 758K
XAUUSD 5K
XAGUSD 10K
EURUSD 1.4K
AUDCAD -143
USDJPY 162
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +148.28 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +300.62 USD
Massima perdita consecutiva: -120.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tickmill-Live
1.53 × 17
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,

Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.


Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.

Recommended capital 500$ 


Non ci sono recensioni
2026.01.09 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ai Signals
30USD al mese
98%
0
0
USD
1.6K
USD
4
59%
100
94%
100%
6.01
6.41
USD
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.