- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
94 (94.00%)
Loss Trade:
6 (6.00%)
Best Trade:
148.28 USD
Worst Trade:
-120.06 USD
Profitto lordo:
768.39 USD (786 464 pips)
Perdita lorda:
-127.68 USD (12 516 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (300.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
300.62 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.34
Long Trade:
77 (77.00%)
Short Trade:
23 (23.00%)
Fattore di profitto:
6.02
Profitto previsto:
6.41 USD
Profitto medio:
8.17 USD
Perdita media:
-21.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-120.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.06 USD (1)
Crescita mensile:
98.10%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
120.06 USD (16.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.91% (120.06 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|XAUUSD
|25
|XAGUSD
|24
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|73
|XAUUSD
|47
|XAGUSD
|494
|EURUSD
|27
|AUDCAD
|-1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|758K
|XAUUSD
|5K
|XAGUSD
|10K
|EURUSD
|1.4K
|AUDCAD
|-143
|USDJPY
|162
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.28 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +300.62 USD
Massima perdita consecutiva: -120.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
|
Tickmill-Live
|1.53 × 17
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,
Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.
Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.
Recommended capital 500$
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
98%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
4
59%
100
94%
100%
6.01
6.41
USD
USD
17%
1:500