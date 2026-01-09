信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Ai Signals
Christos Pavlis

Ai Signals

Christos Pavlis
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 98%
VantageInternational-Live 6
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
100
盈利交易:
94 (94.00%)
亏损交易:
6 (6.00%)
最好交易:
148.28 USD
最差交易:
-120.06 USD
毛利:
768.39 USD (786 464 pips)
毛利亏损:
-127.68 USD (12 516 pips)
最大连续赢利:
35 (300.62 USD)
最大连续盈利:
300.62 USD (35)
夏普比率:
0.28
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.11%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
14 小时
采收率:
5.34
长期交易:
77 (77.00%)
短期交易:
23 (23.00%)
利润因子:
6.02
预期回报:
6.41 USD
平均利润:
8.17 USD
平均损失:
-21.28 USD
最大连续失误:
1 (-120.06 USD)
最大连续亏损:
-120.06 USD (1)
每月增长:
98.10%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
120.06 USD (16.91%)
相对跌幅:
结余:
16.91% (120.06 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 30
XAUUSD 25
XAGUSD 24
EURUSD 18
AUDCAD 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 73
XAUUSD 47
XAGUSD 494
EURUSD 27
AUDCAD -1
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 758K
XAUUSD 5K
XAGUSD 10K
EURUSD 1.4K
AUDCAD -143
USDJPY 162
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +148.28 USD
最差交易: -120 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +300.62 USD
最大连续亏损: -120.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 7
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Tickmill-Live
1.53 × 17
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,

Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.


Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.

Recommended capital 500$ 


没有评论
2026.01.09 10:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Ai Signals
每月30 USD
98%
0
0
USD
1.6K
USD
4
59%
100
94%
100%
6.01
6.41
USD
17%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载