- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
94 (94.00%)
亏损交易:
6 (6.00%)
最好交易:
148.28 USD
最差交易:
-120.06 USD
毛利:
768.39 USD (786 464 pips)
毛利亏损:
-127.68 USD (12 516 pips)
最大连续赢利:
35 (300.62 USD)
最大连续盈利:
300.62 USD (35)
夏普比率:
0.28
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.11%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
14 小时
采收率:
5.34
长期交易:
77 (77.00%)
短期交易:
23 (23.00%)
利润因子:
6.02
预期回报:
6.41 USD
平均利润:
8.17 USD
平均损失:
-21.28 USD
最大连续失误:
1 (-120.06 USD)
最大连续亏损:
-120.06 USD (1)
每月增长:
98.10%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
120.06 USD (16.91%)
相对跌幅:
结余:
16.91% (120.06 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|XAUUSD
|25
|XAGUSD
|24
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|2
|USDJPY
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|73
|XAUUSD
|47
|XAGUSD
|494
|EURUSD
|27
|AUDCAD
|-1
|USDJPY
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|758K
|XAUUSD
|5K
|XAGUSD
|10K
|EURUSD
|1.4K
|AUDCAD
|-143
|USDJPY
|162
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.28 USD
最差交易: -120 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +300.62 USD
最大连续亏损: -120.06 USD
Precision-Driven: 85%+ Win rate across Forex, Crypto,
Total Transparency: Real-time entries, exits, and stop-loss levels.
Consistent Growth: Designed for traders who value long-term profitability over "get rich quick" schemes.
Recommended capital 500$
每月30 USD
98%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
4
59%
100
94%
100%
6.01
6.41
USD
USD
17%
1:500