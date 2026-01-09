SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TradMiao PPS 2026
Cheang Jia Kang

TradMiao PPS 2026

Cheang Jia Kang
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (66.67%)
En iyi işlem:
54.81 SGD
En kötü işlem:
-25.84 SGD
Brüt kâr:
106.43 SGD (8 368 pips)
Brüt zarar:
-53.32 SGD (4 212 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (54.81 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
54.81 SGD (1)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
5 (83.33%)
Satış işlemleri:
1 (16.67%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
8.85 SGD
Ortalama kâr:
53.22 SGD
Ortalama zarar:
-13.33 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.26 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.84 SGD (1)
Aylık büyüme:
53.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.84 SGD
Maksimum:
25.84 SGD (25.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 SGD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4
CHFJPY 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 43
CHFJPY -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.4K
CHFJPY -244
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.81 SGD
En kötü işlem: -26 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.81 SGD
Maksimum ardışık zarar: -2.26 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.31 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Darwinex-Live
0.75 × 16
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 544
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.87 × 8786
FusionMarkets-Live
2.30 × 2212
Exness-MT5Real35
2.38 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.67 × 3
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.59 × 3454
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1920
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.17 × 6
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Coinexx-Live
5.10 × 30
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
19 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.09 04:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol