- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
2 (33.33%)
Negociações com perda:
4 (66.67%)
Melhor negociação:
54.81 SGD
Pior negociação:
-25.84 SGD
Lucro bruto:
106.43 SGD (8 368 pips)
Perda bruta:
-53.32 SGD (4 212 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (54.81 SGD)
Máximo lucro consecutivo:
54.81 SGD (1)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.06
Negociações longas:
5 (83.33%)
Negociações curtas:
1 (16.67%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
8.85 SGD
Lucro médio:
53.22 SGD
Perda média:
-13.33 SGD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.26 SGD)
Máxima perda consecutiva:
-25.84 SGD (1)
Crescimento mensal:
53.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.84 SGD
Máximo:
25.84 SGD (25.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 SGD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 SGD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|43
|CHFJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.4K
|CHFJPY
|-244
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +54.81 SGD
Pior negociação: -26 SGD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +54.81 SGD
Máxima perda consecutiva: -2.26 SGD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.31 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Darwinex-Live
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 544
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.87 × 8786
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2212
|
Exness-MT5Real35
|2.38 × 8
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.67 × 3
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.59 × 3454
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1920
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.17 × 6
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Coinexx-Live
|5.10 × 30
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
Sem comentários