Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
2 (33.33%)
Убыточных трейдов:
4 (66.67%)
Лучший трейд:
54.81 SGD
Худший трейд:
-25.84 SGD
Общая прибыль:
106.43 SGD (8 368 pips)
Общий убыток:
-53.32 SGD (4 212 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (54.81 SGD)
Макс. прибыль в серии:
54.81 SGD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.06
Длинных трейдов:
5 (83.33%)
Коротких трейдов:
1 (16.67%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
8.85 SGD
Средняя прибыль:
53.22 SGD
Средний убыток:
-13.33 SGD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.26 SGD)
Макс. убыток в серии:
-25.84 SGD (1)
Прирост в месяц:
53.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.84 SGD
Максимальная:
25.84 SGD (25.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 SGD)
По эквити:
0.00% (0.00 SGD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|43
|CHFJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.4K
|CHFJPY
|-244
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.81 SGD
Худший трейд: -26 SGD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +54.81 SGD
Макс. убыток в серии: -2.26 SGD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.31 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Darwinex-Live
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 544
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.87 × 8786
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2212
|
Exness-MT5Real35
|2.38 × 8
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.67 × 3
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.59 × 3454
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1920
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.17 × 6
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Coinexx-Live
|5.10 × 30
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
