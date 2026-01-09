- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
4 (44.44%)
손실 거래:
5 (55.56%)
최고의 거래:
54.81 SGD
최악의 거래:
-25.84 SGD
총 수익:
108.71 SGD (8 556 pips)
총 손실:
-66.94 SGD (5 265 pips)
연속 최대 이익:
2 (2.28 SGD)
연속 최대 이익:
54.81 SGD (1)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
54.56%
최대 입금량:
8.54%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
1.62
롱(주식매수):
7 (77.78%)
숏(주식차입매도):
2 (22.22%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
4.64 SGD
평균 이익:
27.18 SGD
평균 손실:
-13.39 SGD
연속 최대 손실:
2 (-2.26 SGD)
연속 최대 손실:
-25.84 SGD (1)
월별 성장률:
41.77%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
25.84 SGD
최대한의:
25.84 SGD (25.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.48% (25.12 SGD)
자본금별:
9.35% (14.41 SGD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|CHFJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|34
|CHFJPY
|-2
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.4K
|CHFJPY
|-244
|GBPUSD
|96
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +54.81 SGD
최악의 거래: -26 SGD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2.28 SGD
연속 최대 손실: -2.26 SGD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 74
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|0.00 × 2
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
Alpari-MT5
|0.48 × 60
|
ICTrading-MT5-4
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 8
|
Darwinex-Live
|0.64 × 22
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 587
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
VantageFX-Live
|1.95 × 21
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.03 × 12026
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2213
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3440
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|3.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.58 × 3462
|
ICMarkets-MT5-2
|3.72 × 1925
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
42%
0
0
USD
USD
142
SGD
SGD
2
0%
9
44%
55%
1.62
4.64
SGD
SGD
19%
1:500