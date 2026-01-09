리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real3 0.00 × 74 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 10 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 GTCGlobalTrade-Server 0.00 × 2 Eightcap-Live 0.22 × 18 Alpari-MT5 0.48 × 60 ICTrading-MT5-4 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.63 × 8 Darwinex-Live 0.64 × 22 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 Tickmill-Live 1.11 × 9 ICMarketsSC-MT5 1.13 × 587 Exness-MT5Real26 1.36 × 59 Exness-MT5Real7 1.42 × 389 VantageFX-Live 1.95 × 21 ForexTimeFXTM-Live01 2.00 × 4 Pepperstone-MT5-Live01 2.03 × 12026 ArumTrade-Server 2.18 × 11 FusionMarkets-Live 2.30 × 2213 Exness-MT5Real5 3.48 × 3440 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.50 × 4 Ava-Real 1-MT5 3.57 × 7 ICMarketsSC-MT5-2 3.58 × 3462 ICMarkets-MT5-2 3.72 × 1925 30 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오