- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
2 (33.33%)
Loss Trade:
4 (66.67%)
Best Trade:
54.81 SGD
Worst Trade:
-25.84 SGD
Profitto lordo:
106.43 SGD (8 368 pips)
Perdita lorda:
-53.32 SGD (4 212 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (54.81 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
54.81 SGD (1)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
8.85 SGD
Profitto medio:
53.22 SGD
Perdita media:
-13.33 SGD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.26 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-25.84 SGD (1)
Crescita mensile:
53.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.84 SGD
Massimale:
25.84 SGD (25.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 SGD)
Per equità:
0.00% (0.00 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|43
|CHFJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.4K
|CHFJPY
|-244
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.81 SGD
Worst Trade: -26 SGD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.81 SGD
Massima perdita consecutiva: -2.26 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.31 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Darwinex-Live
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 544
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.87 × 8786
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2212
|
Exness-MT5Real35
|2.38 × 8
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.67 × 3
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.59 × 3454
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1920
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.17 × 6
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Coinexx-Live
|5.10 × 30
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
19 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni