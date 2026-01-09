- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6
利益トレード:
2 (33.33%)
損失トレード:
4 (66.67%)
ベストトレード:
54.81 SGD
最悪のトレード:
-25.84 SGD
総利益:
106.43 SGD (8 368 pips)
総損失:
-53.32 SGD (4 212 pips)
最大連続の勝ち:
1 (54.81 SGD)
最大連続利益:
54.81 SGD (1)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
2.06
長いトレード:
5 (83.33%)
短いトレード:
1 (16.67%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
8.85 SGD
平均利益:
53.22 SGD
平均損失:
-13.33 SGD
最大連続の負け:
2 (-2.26 SGD)
最大連続損失:
-25.84 SGD (1)
月間成長:
53.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.84 SGD
最大の:
25.84 SGD (25.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 SGD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 SGD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|43
|CHFJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.4K
|CHFJPY
|-244
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +54.81 SGD
最悪のトレード: -26 SGD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +54.81 SGD
最大連続損失: -2.26 SGD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.31 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Darwinex-Live
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 544
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.87 × 8786
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2212
|
Exness-MT5Real35
|2.38 × 8
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.67 × 3
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.59 × 3454
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1920
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.17 × 6
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Coinexx-Live
|5.10 × 30
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
