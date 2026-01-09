SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TradMiao PPS 2026
Cheang Jia Kang

TradMiao PPS 2026

Cheang Jia Kang
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6
Gewinntrades:
2 (33.33%)
Verlusttrades:
4 (66.67%)
Bester Trade:
54.81 SGD
Schlechtester Trade:
-25.84 SGD
Bruttoprofit:
106.43 SGD (8 368 pips)
Bruttoverlust:
-53.32 SGD (4 212 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (54.81 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.81 SGD (1)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.06
Long-Positionen:
5 (83.33%)
Short-Positionen:
1 (16.67%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
8.85 SGD
Durchschnittlicher Profit:
53.22 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.33 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.26 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.84 SGD (1)
Wachstum pro Monat :
53.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
25.84 SGD
Maximaler:
25.84 SGD (25.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 SGD)
Kapital:
0.00% (0.00 SGD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4
CHFJPY 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 43
CHFJPY -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.4K
CHFJPY -244
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +54.81 SGD
Schlechtester Trade: -26 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.81 SGD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.26 SGD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.31 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Darwinex-Live
0.75 × 16
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 544
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.87 × 8786
FusionMarkets-Live
2.30 × 2212
Exness-MT5Real35
2.38 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.67 × 3
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.59 × 3454
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1920
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.17 × 6
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Coinexx-Live
5.10 × 30
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
noch 19 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.09 04:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen