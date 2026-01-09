- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
6
Gewinntrades:
2 (33.33%)
Verlusttrades:
4 (66.67%)
Bester Trade:
54.81 SGD
Schlechtester Trade:
-25.84 SGD
Bruttoprofit:
106.43 SGD (8 368 pips)
Bruttoverlust:
-53.32 SGD (4 212 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (54.81 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.81 SGD (1)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.06
Long-Positionen:
5 (83.33%)
Short-Positionen:
1 (16.67%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
8.85 SGD
Durchschnittlicher Profit:
53.22 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.33 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.26 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.84 SGD (1)
Wachstum pro Monat :
53.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
25.84 SGD
Maximaler:
25.84 SGD (25.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 SGD)
Kapital:
0.00% (0.00 SGD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|43
|CHFJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.4K
|CHFJPY
|-244
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +54.81 SGD
Schlechtester Trade: -26 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.81 SGD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.26 SGD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.31 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Darwinex-Live
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 544
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.87 × 8786
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2212
|
Exness-MT5Real35
|2.38 × 8
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.67 × 3
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.59 × 3454
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1920
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.17 × 6
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Coinexx-Live
|5.10 × 30
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
noch 19 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen