Cheang Jia Kang

TradMiao PPS 2026

Cheang Jia Kang
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2026 42%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
4 (44.44%)
Transacciones Irrentables:
5 (55.56%)
Mejor transacción:
54.81 SGD
Peor transacción:
-25.84 SGD
Beneficio Bruto:
108.71 SGD (8 556 pips)
Pérdidas Brutas:
-66.94 SGD (5 265 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (2.28 SGD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.81 SGD (1)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
54.56%
Carga máxima del depósito:
8.54%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
7 (77.78%)
Transacciones Cortas:
2 (22.22%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
4.64 SGD
Beneficio medio:
27.18 SGD
Pérdidas medias:
-13.39 SGD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.26 SGD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.84 SGD (1)
Crecimiento al mes:
41.77%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.84 SGD
Máxima:
25.84 SGD (25.84%)
Reducción relativa:
De balance:
19.48% (25.12 SGD)
De fondos:
9.35% (14.41 SGD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 6
CHFJPY 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 34
CHFJPY -2
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.4K
CHFJPY -244
GBPUSD 96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +54.81 SGD
Peor transacción: -26 SGD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2.28 SGD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.26 SGD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real3
0.00 × 74
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
Eightcap-Live
0.22 × 18
Alpari-MT5
0.48 × 60
ICTrading-MT5-4
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
Darwinex-Live
0.64 × 22
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
1.11 × 9
ICMarketsSC-MT5
1.13 × 587
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
VantageFX-Live
1.95 × 21
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
2.03 × 12026
ArumTrade-Server
2.18 × 11
FusionMarkets-Live
2.30 × 2213
Exness-MT5Real5
3.48 × 3440
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 4
Ava-Real 1-MT5
3.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
3.58 × 3462
ICMarkets-MT5-2
3.72 × 1925
otros 30...
No hay comentarios
2026.01.16 15:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 04:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
