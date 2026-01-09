- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6
盈利交易:
2 (33.33%)
亏损交易:
4 (66.67%)
最好交易:
54.81 SGD
最差交易:
-25.84 SGD
毛利:
106.43 SGD (8 368 pips)
毛利亏损:
-53.32 SGD (4 212 pips)
最大连续赢利:
1 (54.81 SGD)
最大连续盈利:
54.81 SGD (1)
夏普比率:
0.35
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.06
长期交易:
5 (83.33%)
短期交易:
1 (16.67%)
利润因子:
2.00
预期回报:
8.85 SGD
平均利润:
53.22 SGD
平均损失:
-13.33 SGD
最大连续失误:
2 (-2.26 SGD)
最大连续亏损:
-25.84 SGD (1)
每月增长:
53.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
25.84 SGD
最大值:
25.84 SGD (25.84%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 SGD)
净值:
0.00% (0.00 SGD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|43
|CHFJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.4K
|CHFJPY
|-244
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +54.81 SGD
最差交易: -26 SGD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +54.81 SGD
最大连续亏损: -2.26 SGD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.31 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Darwinex-Live
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 544
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.87 × 8786
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2212
|
Exness-MT5Real35
|2.38 × 8
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.67 × 3
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.59 × 3454
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1920
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.17 × 6
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Coinexx-Live
|5.10 × 30
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
没有评论