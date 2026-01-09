- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
574 101.16 IDR
En kötü işlem:
-75 786.21 IDR
Brüt kâr:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Brüt zarar:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (912 571.97 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
912 571.97 IDR (5)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.80%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.96
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
6.68
Beklenen getiri:
103 949.27 IDR
Ortalama kâr:
162 990.97 IDR
Ortalama zarar:
-73 175.84 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-136 085.63 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-136 085.63 IDR (2)
Aylık büyüme:
20.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76 600.51 IDR
Maksimum:
139 620.13 IDR (3.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.41% (138 440.85 IDR)
Varlığa göre:
4.94% (238 836.79 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|19K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +574 101.16 IDR
En kötü işlem: -75 786 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +912 571.97 IDR
Maksimum ardışık zarar: -136 085.63 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
