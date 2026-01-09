SinyallerBölümler
Ahmad Rustian

Cukimay

Ahmad Rustian
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 21%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
574 101.16 IDR
En kötü işlem:
-75 786.21 IDR
Brüt kâr:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Brüt zarar:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (912 571.97 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
912 571.97 IDR (5)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.80%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.96
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
6.68
Beklenen getiri:
103 949.27 IDR
Ortalama kâr:
162 990.97 IDR
Ortalama zarar:
-73 175.84 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-136 085.63 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-136 085.63 IDR (2)
Aylık büyüme:
20.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76 600.51 IDR
Maksimum:
139 620.13 IDR (3.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.41% (138 440.85 IDR)
Varlığa göre:
4.94% (238 836.79 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 81
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 48K
BTCUSD 19K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +574 101.16 IDR
En kötü işlem: -75 786 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +912 571.97 IDR
Maksimum ardışık zarar: -136 085.63 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real31
8.00 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Well come 
İnceleme yok
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.09 03:31
Share of trading days is too low
2026.01.09 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
