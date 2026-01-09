- 成長
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
574 101.16 IDR
最悪のトレード:
-75 786.21 IDR
総利益:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
総損失:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
最大連続の勝ち:
5 (912 571.97 IDR)
最大連続利益:
912 571.97 IDR (5)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.79%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.96
長いトレード:
7 (87.50%)
短いトレード:
1 (12.50%)
プロフィットファクター:
6.68
期待されたペイオフ:
103 949.27 IDR
平均利益:
162 990.97 IDR
平均損失:
-73 175.84 IDR
最大連続の負け:
2 (-136 085.63 IDR)
最大連続損失:
-136 085.63 IDR (2)
月間成長:
20.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
76 600.51 IDR
最大の:
139 620.13 IDR (3.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.41% (138 440.85 IDR)
エクイティによる:
4.94% (238 836.79 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|19K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +574 101.16 IDR
最悪のトレード: -75 786 IDR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +912 571.97 IDR
最大連続損失: -136 085.63 IDR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
レビューなし
