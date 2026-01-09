- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
6 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
3 (33.33%)
Mejor transacción:
574 101.16 IDR
Peor transacción:
-75 786.21 IDR
Beneficio Bruto:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Pérdidas Brutas:
-179 546.20 IDR (26 407 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (912 571.97 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
912 571.97 IDR (5)
Ratio de Sharpe:
0.49
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.09%
Último trade:
50 minutos
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.72
Transacciones Largas:
8 (88.89%)
Transacciones Cortas:
1 (11.11%)
Factor de Beneficio:
5.45
Beneficio Esperado:
88 711.07 IDR
Beneficio medio:
162 990.97 IDR
Pérdidas medias:
-59 848.73 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-136 085.63 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-136 085.63 IDR (2)
Crecimiento al mes:
20.05%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
76 600.51 IDR
Máxima:
139 620.13 IDR (3.44%)
Reducción relativa:
De balance:
3.41% (138 440.85 IDR)
De fondos:
4.94% (238 836.79 IDR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|536
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +574 101.16 IDR
Peor transacción: -75 786 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +912 571.97 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -136 085.63 IDR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Well come
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
20%
0
0
USD
USD
4.8M
IDR
IDR
1
0%
9
66%
100%
5.44
88 711.07
IDR
IDR
5%
1:500