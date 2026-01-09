SeñalesSecciones
Ahmad Rustian

Cukimay

Ahmad Rustian
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 20%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
6 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
3 (33.33%)
Mejor transacción:
574 101.16 IDR
Peor transacción:
-75 786.21 IDR
Beneficio Bruto:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Pérdidas Brutas:
-179 546.20 IDR (26 407 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (912 571.97 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
912 571.97 IDR (5)
Ratio de Sharpe:
0.49
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.09%
Último trade:
50 minutos
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.72
Transacciones Largas:
8 (88.89%)
Transacciones Cortas:
1 (11.11%)
Factor de Beneficio:
5.45
Beneficio Esperado:
88 711.07 IDR
Beneficio medio:
162 990.97 IDR
Pérdidas medias:
-59 848.73 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-136 085.63 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-136 085.63 IDR (2)
Crecimiento al mes:
20.05%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
76 600.51 IDR
Máxima:
139 620.13 IDR (3.44%)
Reducción relativa:
De balance:
3.41% (138 440.85 IDR)
De fondos:
4.94% (238 836.79 IDR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 81
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 48K
BTCUSD 536
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +574 101.16 IDR
Peor transacción: -75 786 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +912 571.97 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -136 085.63 IDR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real31
8.00 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Well come 
No hay comentarios
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.09 03:31
Share of trading days is too low
2026.01.09 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
