Ahmad Rustian

Cukimay

Ahmad Rustian
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 21%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
574 101.16 IDR
Worst Trade:
-75 786.21 IDR
Profitto lordo:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Perdita lorda:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (912 571.97 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
912 571.97 IDR (5)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.80%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.96
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
6.68
Profitto previsto:
103 949.27 IDR
Profitto medio:
162 990.97 IDR
Perdita media:
-73 175.84 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-136 085.63 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-136 085.63 IDR (2)
Crescita mensile:
20.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76 600.51 IDR
Massimale:
139 620.13 IDR (3.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.41% (138 440.85 IDR)
Per equità:
4.94% (238 836.79 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 81
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 48K
BTCUSD 19K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +574 101.16 IDR
Worst Trade: -75 786 IDR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +912 571.97 IDR
Massima perdita consecutiva: -136 085.63 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real31
8.00 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.09 03:31
Share of trading days is too low
2026.01.09 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cukimay
30USD al mese
21%
0
0
USD
4.8M
IDR
1
0%
8
75%
100%
6.68
103 949.27
IDR
5%
1:500
