Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
6 (75.00%)
Убыточных трейдов:
2 (25.00%)
Лучший трейд:
574 101.16 IDR
Худший трейд:
-75 786.21 IDR
Общая прибыль:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Общий убыток:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (912 571.97 IDR)
Макс. прибыль в серии:
912 571.97 IDR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.79%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.96
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
6.68
Мат. ожидание:
103 949.27 IDR
Средняя прибыль:
162 990.97 IDR
Средний убыток:
-73 175.84 IDR
Макс. серия проигрышей:
2 (-136 085.63 IDR)
Макс. убыток в серии:
-136 085.63 IDR (2)
Прирост в месяц:
20.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76 600.51 IDR
Максимальная:
139 620.13 IDR (3.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.41% (138 440.85 IDR)
По эквити:
4.94% (238 836.79 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|19K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +574 101.16 IDR
Худший трейд: -75 786 IDR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +912 571.97 IDR
Макс. убыток в серии: -136 085.63 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
