Ahmad Rustian

Cukimay

Ahmad Rustian
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 21%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
6 (75.00%)
Убыточных трейдов:
2 (25.00%)
Лучший трейд:
574 101.16 IDR
Худший трейд:
-75 786.21 IDR
Общая прибыль:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Общий убыток:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (912 571.97 IDR)
Макс. прибыль в серии:
912 571.97 IDR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.79%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.96
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
6.68
Мат. ожидание:
103 949.27 IDR
Средняя прибыль:
162 990.97 IDR
Средний убыток:
-73 175.84 IDR
Макс. серия проигрышей:
2 (-136 085.63 IDR)
Макс. убыток в серии:
-136 085.63 IDR (2)
Прирост в месяц:
20.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76 600.51 IDR
Максимальная:
139 620.13 IDR (3.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.41% (138 440.85 IDR)
По эквити:
4.94% (238 836.79 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 81
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 48K
BTCUSD 19K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +574 101.16 IDR
Худший трейд: -75 786 IDR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +912 571.97 IDR
Макс. убыток в серии: -136 085.63 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real31
8.00 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Well come 
Нет отзывов
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.09 03:31
Share of trading days is too low
2026.01.09 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cukimay
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
4.8M
IDR
1
0%
8
75%
100%
6.68
103 949.27
IDR
5%
1:500
