- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
6 (75.00%)
Verlusttrades:
2 (25.00%)
Bester Trade:
574 101.16 IDR
Schlechtester Trade:
-75 786.21 IDR
Bruttoprofit:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Bruttoverlust:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (912 571.97 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
912 571.97 IDR (5)
Sharpe Ratio:
0.55
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.79%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.96
Long-Positionen:
7 (87.50%)
Short-Positionen:
1 (12.50%)
Profit-Faktor:
6.68
Mathematische Gewinnerwartung:
103 949.27 IDR
Durchschnittlicher Profit:
162 990.97 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-73 175.84 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-136 085.63 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-136 085.63 IDR (2)
Wachstum pro Monat :
20.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
76 600.51 IDR
Maximaler:
139 620.13 IDR (3.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.41% (138 440.85 IDR)
Kapital:
4.94% (238 836.79 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|19K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +574 101.16 IDR
Schlechtester Trade: -75 786 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +912 571.97 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136 085.63 IDR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
21%
0
0
USD
USD
4.8M
IDR
IDR
1
0%
8
75%
100%
6.68
103 949.27
IDR
IDR
5%
1:500