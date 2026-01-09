SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Cukimay
Ahmad Rustian

Cukimay

Ahmad Rustian
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 21%
Exness-MT5Real7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
6 (75.00%)
Verlusttrades:
2 (25.00%)
Bester Trade:
574 101.16 IDR
Schlechtester Trade:
-75 786.21 IDR
Bruttoprofit:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Bruttoverlust:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (912 571.97 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
912 571.97 IDR (5)
Sharpe Ratio:
0.55
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.79%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.96
Long-Positionen:
7 (87.50%)
Short-Positionen:
1 (12.50%)
Profit-Faktor:
6.68
Mathematische Gewinnerwartung:
103 949.27 IDR
Durchschnittlicher Profit:
162 990.97 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-73 175.84 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-136 085.63 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-136 085.63 IDR (2)
Wachstum pro Monat :
20.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
76 600.51 IDR
Maximaler:
139 620.13 IDR (3.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.41% (138 440.85 IDR)
Kapital:
4.94% (238 836.79 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 81
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 48K
BTCUSD 19K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +574 101.16 IDR
Schlechtester Trade: -75 786 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +912 571.97 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136 085.63 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real31
8.00 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Well come 
Keine Bewertungen
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.09 03:31
Share of trading days is too low
2026.01.09 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Cukimay
30 USD pro Monat
21%
0
0
USD
4.8M
IDR
1
0%
8
75%
100%
6.68
103 949.27
IDR
5%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.