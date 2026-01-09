- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
574 101.16 IDR
최악의 거래:
-75 786.21 IDR
총 수익:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
총 손실:
-177 189.47 IDR (26 407 pips)
연속 최대 이익:
5 (912 571.97 IDR)
연속 최대 이익:
912 571.97 IDR (5)
샤프 비율:
0.49
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.81%
최근 거래:
27 분 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.74
롱(주식매수):
8 (88.89%)
숏(주식차입매도):
1 (11.11%)
수익 요인:
5.52
기대수익:
88 972.93 IDR
평균 이익:
162 990.97 IDR
평균 손실:
-59 063.16 IDR
연속 최대 손실:
2 (-136 085.63 IDR)
연속 최대 손실:
-136 085.63 IDR (2)
월별 성장률:
20.05%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
76 600.51 IDR
최대한의:
139 620.13 IDR (3.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.41% (138 440.85 IDR)
자본금별:
4.94% (238 836.79 IDR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|536
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +574 101.16 IDR
최악의 거래: -75 786 IDR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +912 571.97 IDR
연속 최대 손실: -136 085.63 IDR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
4.8M
IDR
IDR
1
0%
9
66%
100%
5.51
88 972.93
IDR
IDR
5%
1:500