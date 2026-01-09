- Crescimento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
574 101.16 IDR
Pior negociação:
-75 786.21 IDR
Lucro bruto:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Perda bruta:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (912 571.97 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
912 571.97 IDR (5)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.79%
Último negócio:
58 minutos atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.96
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
6.68
Valor esperado:
103 949.27 IDR
Lucro médio:
162 990.97 IDR
Perda média:
-73 175.84 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-136 085.63 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-136 085.63 IDR (2)
Crescimento mensal:
20.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76 600.51 IDR
Máximo:
139 620.13 IDR (3.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.41% (138 440.85 IDR)
Pelo Capital Líquido:
4.94% (238 836.79 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|19K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +574 101.16 IDR
Pior negociação: -75 786 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +912 571.97 IDR
Máxima perda consecutiva: -136 085.63 IDR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
