SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Cukimay
Ahmad Rustian

Cukimay

Ahmad Rustian
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 21%
Exness-MT5Real7
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
574 101.16 IDR
Pior negociação:
-75 786.21 IDR
Lucro bruto:
977 945.82 IDR (75 112 pips)
Perda bruta:
-146 351.67 IDR (8 082 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (912 571.97 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
912 571.97 IDR (5)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.79%
Último negócio:
58 minutos atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.96
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
6.68
Valor esperado:
103 949.27 IDR
Lucro médio:
162 990.97 IDR
Perda média:
-73 175.84 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-136 085.63 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-136 085.63 IDR (2)
Crescimento mensal:
20.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76 600.51 IDR
Máximo:
139 620.13 IDR (3.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.41% (138 440.85 IDR)
Pelo Capital Líquido:
4.94% (238 836.79 IDR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 81
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 48K
BTCUSD 19K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +574 101.16 IDR
Pior negociação: -75 786 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +912 571.97 IDR
Máxima perda consecutiva: -136 085.63 IDR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real31
8.00 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Well come 
Sem comentários
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.09 03:31
Share of trading days is too low
2026.01.09 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Cukimay
30 USD por mês
21%
0
0
USD
4.8M
IDR
1
0%
8
75%
100%
6.68
103 949.27
IDR
5%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.